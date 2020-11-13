أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح "نجم ليفربول" بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته الطبية إيجابية، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.
الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن: إصابة الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح "نجم ليفربول" بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته الطبية إيجابية، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.
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الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن: إصابة الدولي محمد صلاح بفيروس كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-13
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
06:26 PM
الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن: إصابة الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح "نجم ليفربول" بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته الطبية إيجابية، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.
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