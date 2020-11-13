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"الصحة": تسجيل 441 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 454 خلال الـ24 ساعة الماضية

‏الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن: إصابة الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح "نجم ⁧ ليفربول‬⁩" بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته الطبية إيجابية، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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‏الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن: إصابة الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا
سبق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح "نجم ⁧ ليفربول‬⁩" بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته الطبية إيجابية، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
06:26 PM

‏الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن: إصابة الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح "نجم ⁧ ليفربول‬⁩" بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته الطبية إيجابية، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

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