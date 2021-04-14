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متفائلة.. وكالة الطاقة ترفع توقعها لطلب النفط مع تحسن الآفاق بفضل اللقاحات

ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسة المستهلكة يُظهر أن التعافي قد يكون هشاً

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن توزيع اللقاحات يحسّن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسة المستهلكة للنفط يُظهر أن التعافي قد يكون هشاً، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد".

وتابعت: "السحب جارٍ من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل".

وأمس رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة.

وتوقعت منظمة "أوبك" زيادة الطلب العالمي في 2021 على النفط 5.95 مليون برميل يومياً، بينما كانت التوقعات السابقة 5.89 مليون برميل يومياً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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متفائلة.. وكالة الطاقة ترفع توقعها لطلب النفط مع تحسن الآفاق بفضل اللقاحات
سبق

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن توزيع اللقاحات يحسّن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسة المستهلكة للنفط يُظهر أن التعافي قد يكون هشاً، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد".

وتابعت: "السحب جارٍ من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل".

وأمس رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة.

وتوقعت منظمة "أوبك" زيادة الطلب العالمي في 2021 على النفط 5.95 مليون برميل يومياً، بينما كانت التوقعات السابقة 5.89 مليون برميل يومياً.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
12:42 PM

متفائلة.. وكالة الطاقة ترفع توقعها لطلب النفط مع تحسن الآفاق بفضل اللقاحات

ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسة المستهلكة يُظهر أن التعافي قد يكون هشاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن توزيع اللقاحات يحسّن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسة المستهلكة للنفط يُظهر أن التعافي قد يكون هشاً، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد".

وتابعت: "السحب جارٍ من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل".

وأمس رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة.

وتوقعت منظمة "أوبك" زيادة الطلب العالمي في 2021 على النفط 5.95 مليون برميل يومياً، بينما كانت التوقعات السابقة 5.89 مليون برميل يومياً.

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