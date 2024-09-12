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فيديو معلم يشرح للطلاب من غرفة غسيل الكلى:  همة عالية لن تثنيها الأمراض

قال لـ"سبق": وضعت نصب عيني كلمة ولي العهد "همة السعودي كجبل طويق لن تنكسر"

لاقى مقطع فيديو للمعلم خالد العنزي وهو يشرح لطلابه الدرس من غرفة غسيل الكلى صدى وانتشاراً كبيراً بين رواد التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا أن المعلم السعودي يحمل همة عالية لن تثنيها الأمراض والصعوبات في سبيل خدمة الدين والوطن.

من جهته، أكد خالد عكاش العنزي معلم اللغة العربية بمتوسطة حطين بمحافظة الخرج، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بنطاق واسع وهو يشرح للطلاب الدرس في إحدى جلسات الغسيل كان مبادرة من أحد الزملاء المعلمين الذي قام بتصويره عبر مقطع فيديو ووجد انتشارا واسعا لدى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تشرف بمهنة تتطلب الكثير من التضحية لإخراج جيل متعلم يخدم دينه ووطنه ومليكه ولن يقف المرض عائقاً أمامه لمواصلة هذه الرسالة.

وقال "العنزي" في حديثه لـ"سبق": لله الحمد المرض لن يقف عائقا في طريقي أبدا لأنني أضع أمام نصب عيني مقولة سيدي ولي العهد: همتنا كجبل طويق لن تنكسر أبدا، ونحن كلنا نسير على نهجه ونؤكد أن المرض لن يكسرنا أبداً.

وعن تعامل المدرسة عقب أصابته بالفشل الكلوي قال: كان تعاملهم رائعا بقيادة والدي وقائد المدرسة سعود الرفدي والذي ذلل الصعاب من أجلي، مثنياً على طلاب متوسطة "حطين" الذين كانوا خير عون له وساهموا معه في إنجاز مهمته بكل يسر وسهولة.

وأردف خالد العنزي: اليوم أكمل السنة الأولى وأدخل في السنة الثانية في الغسيل، وكلي أمل بأن تنتهي معاناتي ويتسهل أمر علاجي وأمر زراعة الكلى بإذن الله تعالى، سائلاً الله الشفاء وجميع مرضى المسلمين.

واختتم العنزي بالتنويه بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم بقيادة الوزير الدكتور حمد آل الشيخ في تذليل كل العقبات أمام الطلاب والمعلمين لإكمال المسيرة التعليمية رغم جائحة كورونا، مؤكداً أن التعليم عن بعد سينجح بتكاتف البيت والمدرسة والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة.

المعلم خالد العنزي غرفة غسيل الكلى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو معلم يشرح للطلاب من غرفة غسيل الكلى:  همة عالية لن تثنيها الأمراض
سبق

لاقى مقطع فيديو للمعلم خالد العنزي وهو يشرح لطلابه الدرس من غرفة غسيل الكلى صدى وانتشاراً كبيراً بين رواد التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا أن المعلم السعودي يحمل همة عالية لن تثنيها الأمراض والصعوبات في سبيل خدمة الدين والوطن.

من جهته، أكد خالد عكاش العنزي معلم اللغة العربية بمتوسطة حطين بمحافظة الخرج، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بنطاق واسع وهو يشرح للطلاب الدرس في إحدى جلسات الغسيل كان مبادرة من أحد الزملاء المعلمين الذي قام بتصويره عبر مقطع فيديو ووجد انتشارا واسعا لدى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تشرف بمهنة تتطلب الكثير من التضحية لإخراج جيل متعلم يخدم دينه ووطنه ومليكه ولن يقف المرض عائقاً أمامه لمواصلة هذه الرسالة.

وقال "العنزي" في حديثه لـ"سبق": لله الحمد المرض لن يقف عائقا في طريقي أبدا لأنني أضع أمام نصب عيني مقولة سيدي ولي العهد: همتنا كجبل طويق لن تنكسر أبدا، ونحن كلنا نسير على نهجه ونؤكد أن المرض لن يكسرنا أبداً.

وعن تعامل المدرسة عقب أصابته بالفشل الكلوي قال: كان تعاملهم رائعا بقيادة والدي وقائد المدرسة سعود الرفدي والذي ذلل الصعاب من أجلي، مثنياً على طلاب متوسطة "حطين" الذين كانوا خير عون له وساهموا معه في إنجاز مهمته بكل يسر وسهولة.

وأردف خالد العنزي: اليوم أكمل السنة الأولى وأدخل في السنة الثانية في الغسيل، وكلي أمل بأن تنتهي معاناتي ويتسهل أمر علاجي وأمر زراعة الكلى بإذن الله تعالى، سائلاً الله الشفاء وجميع مرضى المسلمين.

واختتم العنزي بالتنويه بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم بقيادة الوزير الدكتور حمد آل الشيخ في تذليل كل العقبات أمام الطلاب والمعلمين لإكمال المسيرة التعليمية رغم جائحة كورونا، مؤكداً أن التعليم عن بعد سينجح بتكاتف البيت والمدرسة والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
03:39 PM

فيديو معلم يشرح للطلاب من غرفة غسيل الكلى:  همة عالية لن تثنيها الأمراض

قال لـ"سبق": وضعت نصب عيني كلمة ولي العهد "همة السعودي كجبل طويق لن تنكسر"

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عبدالله العنزي - الرياض
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2,289

لاقى مقطع فيديو للمعلم خالد العنزي وهو يشرح لطلابه الدرس من غرفة غسيل الكلى صدى وانتشاراً كبيراً بين رواد التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا أن المعلم السعودي يحمل همة عالية لن تثنيها الأمراض والصعوبات في سبيل خدمة الدين والوطن.

من جهته، أكد خالد عكاش العنزي معلم اللغة العربية بمتوسطة حطين بمحافظة الخرج، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بنطاق واسع وهو يشرح للطلاب الدرس في إحدى جلسات الغسيل كان مبادرة من أحد الزملاء المعلمين الذي قام بتصويره عبر مقطع فيديو ووجد انتشارا واسعا لدى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تشرف بمهنة تتطلب الكثير من التضحية لإخراج جيل متعلم يخدم دينه ووطنه ومليكه ولن يقف المرض عائقاً أمامه لمواصلة هذه الرسالة.

وقال "العنزي" في حديثه لـ"سبق": لله الحمد المرض لن يقف عائقا في طريقي أبدا لأنني أضع أمام نصب عيني مقولة سيدي ولي العهد: همتنا كجبل طويق لن تنكسر أبدا، ونحن كلنا نسير على نهجه ونؤكد أن المرض لن يكسرنا أبداً.

وعن تعامل المدرسة عقب أصابته بالفشل الكلوي قال: كان تعاملهم رائعا بقيادة والدي وقائد المدرسة سعود الرفدي والذي ذلل الصعاب من أجلي، مثنياً على طلاب متوسطة "حطين" الذين كانوا خير عون له وساهموا معه في إنجاز مهمته بكل يسر وسهولة.

وأردف خالد العنزي: اليوم أكمل السنة الأولى وأدخل في السنة الثانية في الغسيل، وكلي أمل بأن تنتهي معاناتي ويتسهل أمر علاجي وأمر زراعة الكلى بإذن الله تعالى، سائلاً الله الشفاء وجميع مرضى المسلمين.

واختتم العنزي بالتنويه بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم بقيادة الوزير الدكتور حمد آل الشيخ في تذليل كل العقبات أمام الطلاب والمعلمين لإكمال المسيرة التعليمية رغم جائحة كورونا، مؤكداً أن التعليم عن بعد سينجح بتكاتف البيت والمدرسة والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة.

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