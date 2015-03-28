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الأردن يمدِّد حظر التجوُّل الليلي وإجراءات مكافحة "كورونا" إلى منتصف مايو

يشمل القرار منع إقامة صلاة الجمعة وإغلاق الحدائق العامة

مدَّد الأردن اليوم الأحد حظر التجول الليلي، واستمرار إجراءات منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق الحدائق العامة، والنوادي الليلية، والمراكز الرياضية، حتى منتصف مايو المقبل؛ وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرَّر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي وحظر التجول الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة حتى 15 مايو المقبل، وفقًا لـ"فرانس24".

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الأردن يمدِّد حظر التجوُّل الليلي وإجراءات مكافحة "كورونا" إلى منتصف مايو
سبق

مدَّد الأردن اليوم الأحد حظر التجول الليلي، واستمرار إجراءات منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق الحدائق العامة، والنوادي الليلية، والمراكز الرياضية، حتى منتصف مايو المقبل؛ وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرَّر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي وحظر التجول الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة حتى 15 مايو المقبل، وفقًا لـ"فرانس24".

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
08:49 PM

الأردن يمدِّد حظر التجوُّل الليلي وإجراءات مكافحة "كورونا" إلى منتصف مايو

يشمل القرار منع إقامة صلاة الجمعة وإغلاق الحدائق العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مدَّد الأردن اليوم الأحد حظر التجول الليلي، واستمرار إجراءات منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق الحدائق العامة، والنوادي الليلية، والمراكز الرياضية، حتى منتصف مايو المقبل؛ وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرَّر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي وحظر التجول الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة حتى 15 مايو المقبل، وفقًا لـ"فرانس24".

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