النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

7 أيام .. "النقل" تغلق جسر الخليج باتجاه الغرب لاستبدال فواصل التمدد

ابتداءً من 5 ذي الحجة وسيتم البدء في أعمال الصيانة فور إغلاقه

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة سبعة أيام ابتداءً من يوم 5 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة، لاستبدال فواصل التمدد للجسر وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة على الجسر، وذلك بعد أن تم تنفيذ استبدال فواصل التمدد وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة باتجاه الشرق قبل شهرين من الآن.

وتأتي هذه الأعمال لأسباب تتعلق بالصيانة الدورية التي تجريها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لكل الطرق والجسور في المملكة؛ بهدف توفير مرور سلس وآمن لعابري هذا الجسر الذي يعدّ الجسر الأطول في الرياض، وشكّل حين إنشائه نقلة نوعية لحركة النقل في العاصمة.

وسيتم البدء في أعمال الصيانة فور إغلاق الجسر أمام حركة المرور، كما سيتواصل العمل على مدار الـ24 ساعة لاستكمال أعمال الصيانة في وقتها المحدد، كما وفرت الوزارة الفرق الفنية اللازمة لذلك وكوادر فنية متخصصة ستواصل العمل في فترتين بالتناوب، حيث يبلغ عدد العمالة والفنيين ما يقارب من 120 شخصًا، كما أن عمليات الصيانة التي سيشهدها الجسر تتضمن استبدال فواصل التمدد الخاصة بالجسر وعددها أربعة فواصل جديدة، مع ما تقتضيه عملية الاستبدال من أعمال فنية، وسيتم -خلال مدة استبدال فواصل التمدد- دهان الحواجز الخرسانية وتثبيت العواكس على الحواجز الخرسانية، إضافة إلى عدد من أعمال الصيانة، ويتم بعد ذلك عملية إعادة دهان سطح الطريق، ثم البدء في إزالة التحويلات، بداية من التحويلات القائمة على الطريق الرئيسي، ثم طريق الخدمة والتقاطعات تمهيداً لإعادة فتح الجسر أمام حركة السير.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
7 أيام .. "النقل" تغلق جسر الخليج باتجاه الغرب لاستبدال فواصل التمدد
سبق

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة سبعة أيام ابتداءً من يوم 5 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة، لاستبدال فواصل التمدد للجسر وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة على الجسر، وذلك بعد أن تم تنفيذ استبدال فواصل التمدد وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة باتجاه الشرق قبل شهرين من الآن.

وتأتي هذه الأعمال لأسباب تتعلق بالصيانة الدورية التي تجريها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لكل الطرق والجسور في المملكة؛ بهدف توفير مرور سلس وآمن لعابري هذا الجسر الذي يعدّ الجسر الأطول في الرياض، وشكّل حين إنشائه نقلة نوعية لحركة النقل في العاصمة.

وسيتم البدء في أعمال الصيانة فور إغلاق الجسر أمام حركة المرور، كما سيتواصل العمل على مدار الـ24 ساعة لاستكمال أعمال الصيانة في وقتها المحدد، كما وفرت الوزارة الفرق الفنية اللازمة لذلك وكوادر فنية متخصصة ستواصل العمل في فترتين بالتناوب، حيث يبلغ عدد العمالة والفنيين ما يقارب من 120 شخصًا، كما أن عمليات الصيانة التي سيشهدها الجسر تتضمن استبدال فواصل التمدد الخاصة بالجسر وعددها أربعة فواصل جديدة، مع ما تقتضيه عملية الاستبدال من أعمال فنية، وسيتم -خلال مدة استبدال فواصل التمدد- دهان الحواجز الخرسانية وتثبيت العواكس على الحواجز الخرسانية، إضافة إلى عدد من أعمال الصيانة، ويتم بعد ذلك عملية إعادة دهان سطح الطريق، ثم البدء في إزالة التحويلات، بداية من التحويلات القائمة على الطريق الرئيسي، ثم طريق الخدمة والتقاطعات تمهيداً لإعادة فتح الجسر أمام حركة السير.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
06:51 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:19 AM

7 أيام .. "النقل" تغلق جسر الخليج باتجاه الغرب لاستبدال فواصل التمدد

ابتداءً من 5 ذي الحجة وسيتم البدء في أعمال الصيانة فور إغلاقه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
957

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة سبعة أيام ابتداءً من يوم 5 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة، لاستبدال فواصل التمدد للجسر وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة على الجسر، وذلك بعد أن تم تنفيذ استبدال فواصل التمدد وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة باتجاه الشرق قبل شهرين من الآن.

وتأتي هذه الأعمال لأسباب تتعلق بالصيانة الدورية التي تجريها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لكل الطرق والجسور في المملكة؛ بهدف توفير مرور سلس وآمن لعابري هذا الجسر الذي يعدّ الجسر الأطول في الرياض، وشكّل حين إنشائه نقلة نوعية لحركة النقل في العاصمة.

وسيتم البدء في أعمال الصيانة فور إغلاق الجسر أمام حركة المرور، كما سيتواصل العمل على مدار الـ24 ساعة لاستكمال أعمال الصيانة في وقتها المحدد، كما وفرت الوزارة الفرق الفنية اللازمة لذلك وكوادر فنية متخصصة ستواصل العمل في فترتين بالتناوب، حيث يبلغ عدد العمالة والفنيين ما يقارب من 120 شخصًا، كما أن عمليات الصيانة التي سيشهدها الجسر تتضمن استبدال فواصل التمدد الخاصة بالجسر وعددها أربعة فواصل جديدة، مع ما تقتضيه عملية الاستبدال من أعمال فنية، وسيتم -خلال مدة استبدال فواصل التمدد- دهان الحواجز الخرسانية وتثبيت العواكس على الحواجز الخرسانية، إضافة إلى عدد من أعمال الصيانة، ويتم بعد ذلك عملية إعادة دهان سطح الطريق، ثم البدء في إزالة التحويلات، بداية من التحويلات القائمة على الطريق الرئيسي، ثم طريق الخدمة والتقاطعات تمهيداً لإعادة فتح الجسر أمام حركة السير.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,857
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,042
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,395
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,814

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة