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الإحصاء الخليجي: أكثر من 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,531 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,525,331 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,278,838 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,525,331 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,497,640 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,531 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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الإحصاء الخليجي: أكثر من 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,278,838 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,525,331 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,497,640 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,531 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
11:40 AM

الإحصاء الخليجي: أكثر من 84 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,531 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,525,331 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,278,838 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,525,331 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,497,640 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,531 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,403
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,111
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,144
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,203

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