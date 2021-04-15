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الزعاق: أطول ساعات الصيام بين دول الخليج الكويت

قال: أطولها على الدول العربية ستكون على الجزائر وتونس

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن أطول ساعات الصيام بين دول الخليج ستكون الكويت.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بسبب كروية الأرض وميلان الشمس فإن طول ساعات الصيام تختلف باختلاف الأزمنة، وشهر رمضان يمر على الفصول الأربعة مرة واحدة كل 33 سنة، فأطول حالات الصيام تكون في الصيف، وأقصرها في الشتاء.

وتابع: فترة الصيام تزيد مع مرور أيام رمضان على المناطق الواقعة شمال خط الاستواء لأننا نعيش على عتبات موسم الصيف.

وقال: أطول ساعات الصيام في الدول العربية ستكون على الجزائر وتونس 14 ساعة و39 دقيقة، وآخر الشهر 14 ساعة و50 دقيقة، وأقلها على جزر القمر.

وأطول ساعات الصيام على الكويت 14 ساعة و17 دقيقة في أول رمضان، و15 ساعة و19 دقيقة آخر شهر رمضان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: أطول ساعات الصيام بين دول الخليج الكويت
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن أطول ساعات الصيام بين دول الخليج ستكون الكويت.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بسبب كروية الأرض وميلان الشمس فإن طول ساعات الصيام تختلف باختلاف الأزمنة، وشهر رمضان يمر على الفصول الأربعة مرة واحدة كل 33 سنة، فأطول حالات الصيام تكون في الصيف، وأقصرها في الشتاء.

وتابع: فترة الصيام تزيد مع مرور أيام رمضان على المناطق الواقعة شمال خط الاستواء لأننا نعيش على عتبات موسم الصيف.

وقال: أطول ساعات الصيام في الدول العربية ستكون على الجزائر وتونس 14 ساعة و39 دقيقة، وآخر الشهر 14 ساعة و50 دقيقة، وأقلها على جزر القمر.

وأطول ساعات الصيام على الكويت 14 ساعة و17 دقيقة في أول رمضان، و15 ساعة و19 دقيقة آخر شهر رمضان.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
08:13 PM

الزعاق: أطول ساعات الصيام بين دول الخليج الكويت

قال: أطولها على الدول العربية ستكون على الجزائر وتونس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن أطول ساعات الصيام بين دول الخليج ستكون الكويت.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بسبب كروية الأرض وميلان الشمس فإن طول ساعات الصيام تختلف باختلاف الأزمنة، وشهر رمضان يمر على الفصول الأربعة مرة واحدة كل 33 سنة، فأطول حالات الصيام تكون في الصيف، وأقصرها في الشتاء.

وتابع: فترة الصيام تزيد مع مرور أيام رمضان على المناطق الواقعة شمال خط الاستواء لأننا نعيش على عتبات موسم الصيف.

وقال: أطول ساعات الصيام في الدول العربية ستكون على الجزائر وتونس 14 ساعة و39 دقيقة، وآخر الشهر 14 ساعة و50 دقيقة، وأقلها على جزر القمر.

وأطول ساعات الصيام على الكويت 14 ساعة و17 دقيقة في أول رمضان، و15 ساعة و19 دقيقة آخر شهر رمضان.

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