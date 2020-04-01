مبادرة تطوعية.. موقع عربي يقدِّم إحصاءات ونِسَبًا يومية عن إصابات كورونا

مبادرة تطوعية.. موقع عربي يقدِّم إحصاءات ونِسَبًا يومية عن إصابات كورونا
تُقدِّم مبادرة تطوعية عبر الإنترنت للقراء العرب أحدث الإحصاءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل إدراك واقع الحال، المحلية والدولية.
وينشر موقع https://coronavirus-ar.com/ تفاصيل الإحصاءات اليومية عن الفيروس على مستوى العالم، ونِسَب التعافي والوفيات، إضافة لتقديم عدٍّ تنازلي لمرحلة منع التجول لكل دولة.
فيروس كورونا الجديد
مبادرة تطوعية.. موقع عربي يقدِّم إحصاءات ونِسَبًا يومية عن إصابات كورونا
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-04-01
تُقدِّم مبادرة تطوعية عبر الإنترنت للقراء العرب أحدث الإحصاءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل إدراك واقع الحال، المحلية والدولية.
وينشر موقع https://coronavirus-ar.com/ تفاصيل الإحصاءات اليومية عن الفيروس على مستوى العالم، ونِسَب التعافي والوفيات، إضافة لتقديم عدٍّ تنازلي لمرحلة منع التجول لكل دولة.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:14 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:23 PM
مبادرة تطوعية.. موقع عربي يقدِّم إحصاءات ونِسَبًا يومية عن إصابات كورونا
تُقدِّم مبادرة تطوعية عبر الإنترنت للقراء العرب أحدث الإحصاءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل إدراك واقع الحال، المحلية والدولية.
وينشر موقع https://coronavirus-ar.com/ تفاصيل الإحصاءات اليومية عن الفيروس على مستوى العالم، ونِسَب التعافي والوفيات، إضافة لتقديم عدٍّ تنازلي لمرحلة منع التجول لكل دولة.