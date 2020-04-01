النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مبادرة تطوعية.. موقع عربي يقدِّم إحصاءات ونِسَبًا يومية عن إصابات كورونا

تُقدِّم مبادرة تطوعية عبر الإنترنت للقراء العرب أحدث الإحصاءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل إدراك واقع الحال، المحلية والدولية.

وينشر موقع https://coronavirus-ar.com/ تفاصيل الإحصاءات اليومية عن الفيروس على مستوى العالم، ونِسَب التعافي والوفيات، إضافة لتقديم عدٍّ تنازلي لمرحلة منع التجول لكل دولة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مبادرة تطوعية.. موقع عربي يقدِّم إحصاءات ونِسَبًا يومية عن إصابات كورونا
سبق

تُقدِّم مبادرة تطوعية عبر الإنترنت للقراء العرب أحدث الإحصاءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل إدراك واقع الحال، المحلية والدولية.

وينشر موقع https://coronavirus-ar.com/ تفاصيل الإحصاءات اليومية عن الفيروس على مستوى العالم، ونِسَب التعافي والوفيات، إضافة لتقديم عدٍّ تنازلي لمرحلة منع التجول لكل دولة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:14 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:23 PM

مبادرة تطوعية.. موقع عربي يقدِّم إحصاءات ونِسَبًا يومية عن إصابات كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
4,734

تُقدِّم مبادرة تطوعية عبر الإنترنت للقراء العرب أحدث الإحصاءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل إدراك واقع الحال، المحلية والدولية.

وينشر موقع https://coronavirus-ar.com/ تفاصيل الإحصاءات اليومية عن الفيروس على مستوى العالم، ونِسَب التعافي والوفيات، إضافة لتقديم عدٍّ تنازلي لمرحلة منع التجول لكل دولة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,787
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,658
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,400
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,818

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة