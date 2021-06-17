النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور": الحملة على المركبات المتوقفة بأماكن "ذوي الإعاقة" تضبط 2909 مخالفات

كشف المرور السعودي، عن أن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفر عن ضبط 2909 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وقال المرور السعودي: "أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف: "جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة".

وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور المرور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور": الحملة على المركبات المتوقفة بأماكن "ذوي الإعاقة" تضبط 2909 مخالفات
سبق

كشف المرور السعودي، عن أن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفر عن ضبط 2909 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وقال المرور السعودي: "أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف: "جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة".

وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
10:06 PM

"المرور": الحملة على المركبات المتوقفة بأماكن "ذوي الإعاقة" تضبط 2909 مخالفات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,115

كشف المرور السعودي، عن أن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفر عن ضبط 2909 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وقال المرور السعودي: "أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف: "جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة".

وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,865

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة