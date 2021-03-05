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"صحة مكة" تغلق مستشفى خاصاً 60 يوماً لوجود مخالفات جسيمة

نقل المرضى المنومين إلى مؤسسة صحية أخرى

أغلقت لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بصحة مكة المكرمة، مستشفى خاصاً لمدة 60 يوماً؛ لوجود عدد من المخالفات الجسيمة، التي تم ضبطها خلال الجولة.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صادق على قرار اللجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة والقاضي بإغلاق مستشفى خاص بمكة لوجود مخالفات جسيمة تمس بصحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

وأشار إلى أن منها مخالفة ترخيص الدفاع المدني ووسائل السلامة بالمنشأة التي يعاقب عليها النظام المادة 21 بالإغلاق، وتكفل المنشأة الصحية المغلقة بنقل المرضى المنومين إلى مؤسسات صحية أخرى، بالإضافة إلى عمل بعض الأطباء والطبيبات بدون تراخيص مزاولة المهنة، وعدم وجود أطباء استشاريين في أقسام الباطنة، النساء والولادة، الجراحة، الأطفال.

ووجّه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير، لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه وتم إغلاق المستشفى تنفيذاً للقرار.


وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة للمنشآت الصحية بالتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات قد تمس بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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"صحة مكة" تغلق مستشفى خاصاً 60 يوماً لوجود مخالفات جسيمة
سبق

أغلقت لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بصحة مكة المكرمة، مستشفى خاصاً لمدة 60 يوماً؛ لوجود عدد من المخالفات الجسيمة، التي تم ضبطها خلال الجولة.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صادق على قرار اللجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة والقاضي بإغلاق مستشفى خاص بمكة لوجود مخالفات جسيمة تمس بصحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

وأشار إلى أن منها مخالفة ترخيص الدفاع المدني ووسائل السلامة بالمنشأة التي يعاقب عليها النظام المادة 21 بالإغلاق، وتكفل المنشأة الصحية المغلقة بنقل المرضى المنومين إلى مؤسسات صحية أخرى، بالإضافة إلى عمل بعض الأطباء والطبيبات بدون تراخيص مزاولة المهنة، وعدم وجود أطباء استشاريين في أقسام الباطنة، النساء والولادة، الجراحة، الأطفال.

ووجّه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير، لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه وتم إغلاق المستشفى تنفيذاً للقرار.


وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة للمنشآت الصحية بالتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات قد تمس بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
06:26 PM

"صحة مكة" تغلق مستشفى خاصاً 60 يوماً لوجود مخالفات جسيمة

نقل المرضى المنومين إلى مؤسسة صحية أخرى

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أغلقت لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بصحة مكة المكرمة، مستشفى خاصاً لمدة 60 يوماً؛ لوجود عدد من المخالفات الجسيمة، التي تم ضبطها خلال الجولة.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صادق على قرار اللجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة والقاضي بإغلاق مستشفى خاص بمكة لوجود مخالفات جسيمة تمس بصحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

وأشار إلى أن منها مخالفة ترخيص الدفاع المدني ووسائل السلامة بالمنشأة التي يعاقب عليها النظام المادة 21 بالإغلاق، وتكفل المنشأة الصحية المغلقة بنقل المرضى المنومين إلى مؤسسات صحية أخرى، بالإضافة إلى عمل بعض الأطباء والطبيبات بدون تراخيص مزاولة المهنة، وعدم وجود أطباء استشاريين في أقسام الباطنة، النساء والولادة، الجراحة، الأطفال.

ووجّه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير، لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه وتم إغلاق المستشفى تنفيذاً للقرار.


وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة للمنشآت الصحية بالتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات قد تمس بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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