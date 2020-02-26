النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني نجران" يدعو لتوخي الحذر نتيجة التقلبات الجوية

بعد تنبيه "الأرصاد" من عوائق ترابية وأتربة مثارة تحد الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

كما دعت للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع، وارتداء الكمامة الطبية في حال الخروج، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار حفاظًا على سلامة الجميع.

وشددت على ضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم، و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.

مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران التقلبات الجوية المؤثرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني نجران" يدعو لتوخي الحذر نتيجة التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

كما دعت للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع، وارتداء الكمامة الطبية في حال الخروج، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار حفاظًا على سلامة الجميع.

وشددت على ضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم، و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
12:17 PM

"مدني نجران" يدعو لتوخي الحذر نتيجة التقلبات الجوية

بعد تنبيه "الأرصاد" من عوائق ترابية وأتربة مثارة تحد الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
493

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

كما دعت للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع، وارتداء الكمامة الطبية في حال الخروج، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدر بشكل دائم للاطلاع على آخر التحذيرات فيما يتعلق بموجات الغبار حفاظًا على سلامة الجميع.

وشددت على ضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم، و‏عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,674
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,962

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة