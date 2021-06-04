النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

قرار بتشديد الإجراءات العقابية بحق مطار "مينسك".. وشركات تبدأ في التنفيذ

فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية عبر أجوائه.

وأكد المجلس الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه قرر تشديد الإجراءات العقابية بحق "مينسك" من خلال منع رحلات شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق أراضي الاتحاد أو الهبوط في مطاراته.

وأشار المجلس إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتحمل المسؤولية عن عدم السماح لأي طائرات مشغلة من قبل شركات الطيران البيلاروسية من الهبوط في مطاراتها أو عبور أجوائها، وفق "روسيا اليوم".

ولا يشمل هذا الإجراء الجديد منع شركات الطيران الأوروبية من تسيير رحلاتها عبر مجال بيلاروس الجوي.

ويأتي هذا القرار المتوقع على خلفية الحادثة التي نفذت فيها طائرة ركاب لشركة "ريان إير" متوجهة من أثينا إلى فيلنوس هبوطا اضطراريا في مطار "مينسك"؛ حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم في الخارج رومان بروتاسيفيتش.

وكانت عدد من شركات الطيران الأوروبية، منها "لوفتهانزا" و"آير فرانس"، قد تراجعت عن تسيير الرحلات عبر أجواء بيلاروس على خلفية الحادث المذكور.

وحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تحلق نحو 400 طائرة ركاب يومياً عبر أجواء بيلاروس، منها نحو 100 رحلة تسيرها شركات أوروبية أو بريطانية، فيما تسير شركة "بيل آفيا" البيلاروسية الحكومية رحلات إلى نحو 20 مطارا في مختلف أنحاء أوروبا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها
سبق

فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية عبر أجوائه.

وأكد المجلس الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه قرر تشديد الإجراءات العقابية بحق "مينسك" من خلال منع رحلات شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق أراضي الاتحاد أو الهبوط في مطاراته.

وأشار المجلس إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتحمل المسؤولية عن عدم السماح لأي طائرات مشغلة من قبل شركات الطيران البيلاروسية من الهبوط في مطاراتها أو عبور أجوائها، وفق "روسيا اليوم".

ولا يشمل هذا الإجراء الجديد منع شركات الطيران الأوروبية من تسيير رحلاتها عبر مجال بيلاروس الجوي.

ويأتي هذا القرار المتوقع على خلفية الحادثة التي نفذت فيها طائرة ركاب لشركة "ريان إير" متوجهة من أثينا إلى فيلنوس هبوطا اضطراريا في مطار "مينسك"؛ حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم في الخارج رومان بروتاسيفيتش.

وكانت عدد من شركات الطيران الأوروبية، منها "لوفتهانزا" و"آير فرانس"، قد تراجعت عن تسيير الرحلات عبر أجواء بيلاروس على خلفية الحادث المذكور.

وحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تحلق نحو 400 طائرة ركاب يومياً عبر أجواء بيلاروس، منها نحو 100 رحلة تسيرها شركات أوروبية أو بريطانية، فيما تسير شركة "بيل آفيا" البيلاروسية الحكومية رحلات إلى نحو 20 مطارا في مختلف أنحاء أوروبا.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
06:43 PM

اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

قرار بتشديد الإجراءات العقابية بحق مطار "مينسك".. وشركات تبدأ في التنفيذ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,180

فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية عبر أجوائه.

وأكد المجلس الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه قرر تشديد الإجراءات العقابية بحق "مينسك" من خلال منع رحلات شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق أراضي الاتحاد أو الهبوط في مطاراته.

وأشار المجلس إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتحمل المسؤولية عن عدم السماح لأي طائرات مشغلة من قبل شركات الطيران البيلاروسية من الهبوط في مطاراتها أو عبور أجوائها، وفق "روسيا اليوم".

ولا يشمل هذا الإجراء الجديد منع شركات الطيران الأوروبية من تسيير رحلاتها عبر مجال بيلاروس الجوي.

ويأتي هذا القرار المتوقع على خلفية الحادثة التي نفذت فيها طائرة ركاب لشركة "ريان إير" متوجهة من أثينا إلى فيلنوس هبوطا اضطراريا في مطار "مينسك"؛ حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم في الخارج رومان بروتاسيفيتش.

وكانت عدد من شركات الطيران الأوروبية، منها "لوفتهانزا" و"آير فرانس"، قد تراجعت عن تسيير الرحلات عبر أجواء بيلاروس على خلفية الحادث المذكور.

وحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تحلق نحو 400 طائرة ركاب يومياً عبر أجواء بيلاروس، منها نحو 100 رحلة تسيرها شركات أوروبية أو بريطانية، فيما تسير شركة "بيل آفيا" البيلاروسية الحكومية رحلات إلى نحو 20 مطارا في مختلف أنحاء أوروبا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,298
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,890
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,866
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,537

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة