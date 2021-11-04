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العراق يضبط 4 حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر

مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم "الخميس"، عن ضبط حاويات تحتوي على "مواد كيميائية خطرة" في ميناء أم قصر.

وأفادت الهيئة في بيان بأنه "بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت الهيئة من ضبط أربع حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي".

وأضافت أن المواد تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء؛ وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الهيئة أنه جرى تشكيل لجنة من الجهات المختصة، وتنظيم محضر ضبط أصولي، والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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العراق يضبط 4 حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر
سبق

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم "الخميس"، عن ضبط حاويات تحتوي على "مواد كيميائية خطرة" في ميناء أم قصر.

وأفادت الهيئة في بيان بأنه "بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت الهيئة من ضبط أربع حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي".

وأضافت أن المواد تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء؛ وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الهيئة أنه جرى تشكيل لجنة من الجهات المختصة، وتنظيم محضر ضبط أصولي، والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
05:30 PM

العراق يضبط 4 حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر

مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم "الخميس"، عن ضبط حاويات تحتوي على "مواد كيميائية خطرة" في ميناء أم قصر.

وأفادت الهيئة في بيان بأنه "بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت الهيئة من ضبط أربع حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي".

وأضافت أن المواد تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء؛ وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الهيئة أنه جرى تشكيل لجنة من الجهات المختصة، وتنظيم محضر ضبط أصولي، والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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