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اختتام الفترة الأولى من اختبارات "القدرة المعرفية" لقياس المعارف الوظيفية

استمرت لمدة 4 أيام في 21 مقرًا للرجال و 36 مقرًا للنساء موزعة على المناطق

اختتم المركز الوطني للقياس، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، تطبيق "الفترة الأولى" من اختبار القدرة المعرفية الورقي الذي استمر لمدة أربعة أيام في 21 مقرًا للرجال و 36 مقرًا للنساء موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء تطبيق الاختبار الذي تقدم عليه قرابة (54) ألف مستفيد ومستفيدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة.

وقدم هذا النوع من الاختبارات الذي يأتي بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد كذلك في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وستعقد "الفترة الثانية" من الاختبار في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريباً، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية والاستدلالية والمكانية واللفظية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام الفترة الأولى من اختبارات "القدرة المعرفية" لقياس المعارف الوظيفية
سبق

اختتم المركز الوطني للقياس، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، تطبيق "الفترة الأولى" من اختبار القدرة المعرفية الورقي الذي استمر لمدة أربعة أيام في 21 مقرًا للرجال و 36 مقرًا للنساء موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء تطبيق الاختبار الذي تقدم عليه قرابة (54) ألف مستفيد ومستفيدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة.

وقدم هذا النوع من الاختبارات الذي يأتي بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد كذلك في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وستعقد "الفترة الثانية" من الاختبار في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريباً، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية والاستدلالية والمكانية واللفظية.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
05:03 PM

اختتام الفترة الأولى من اختبارات "القدرة المعرفية" لقياس المعارف الوظيفية

استمرت لمدة 4 أيام في 21 مقرًا للرجال و 36 مقرًا للنساء موزعة على المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم المركز الوطني للقياس، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، تطبيق "الفترة الأولى" من اختبار القدرة المعرفية الورقي الذي استمر لمدة أربعة أيام في 21 مقرًا للرجال و 36 مقرًا للنساء موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وجاء تطبيق الاختبار الذي تقدم عليه قرابة (54) ألف مستفيد ومستفيدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة.

وقدم هذا النوع من الاختبارات الذي يأتي بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد كذلك في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وستعقد "الفترة الثانية" من الاختبار في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريباً، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية والاستدلالية والمكانية واللفظية.

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