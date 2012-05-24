النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي

ردًّا على الاستفسارات العديدة ودحضًا للشائعات

نفت وزارة الصحة شائعة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ودحضت الأكاذيب المتداوَلة حول وجود أضرار جانبية كبيرة من جراء تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وردًّا على الاستفسارات العديدة، ودحضًا للشائعات، أوضح حساب "الصحة_937" أنه لا توجد أضرار جانبية للجرعة الثانية من اللقاح، كما نفى النية لإلغائها، مرجعًا تأجيل تلقيها إلى نقص الإمدادات العالمية، والسعي نحو الوصول إلى المناعة المجتمعية.

وكتب الحساب التوعوي عبر "تويتر": "غير صحيح [إلغاء الجرعة الثانية]. التأجيل بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع؛ لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين. وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية".

وفي وقت سابق طمأن الحساب التابع لوزارة الصحة على "تويتر" السائلين حول موعد الجرعة الثانية قائلاً: "تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر أشهرًا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي
سبق

نفت وزارة الصحة شائعة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ودحضت الأكاذيب المتداوَلة حول وجود أضرار جانبية كبيرة من جراء تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وردًّا على الاستفسارات العديدة، ودحضًا للشائعات، أوضح حساب "الصحة_937" أنه لا توجد أضرار جانبية للجرعة الثانية من اللقاح، كما نفى النية لإلغائها، مرجعًا تأجيل تلقيها إلى نقص الإمدادات العالمية، والسعي نحو الوصول إلى المناعة المجتمعية.

وكتب الحساب التوعوي عبر "تويتر": "غير صحيح [إلغاء الجرعة الثانية]. التأجيل بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع؛ لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين. وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية".

وفي وقت سابق طمأن الحساب التابع لوزارة الصحة على "تويتر" السائلين حول موعد الجرعة الثانية قائلاً: "تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر أشهرًا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية".

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
12:07 AM

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي

ردًّا على الاستفسارات العديدة ودحضًا للشائعات

A A A
ياسر نجدي - الرياض
10
21,050

نفت وزارة الصحة شائعة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ودحضت الأكاذيب المتداوَلة حول وجود أضرار جانبية كبيرة من جراء تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وردًّا على الاستفسارات العديدة، ودحضًا للشائعات، أوضح حساب "الصحة_937" أنه لا توجد أضرار جانبية للجرعة الثانية من اللقاح، كما نفى النية لإلغائها، مرجعًا تأجيل تلقيها إلى نقص الإمدادات العالمية، والسعي نحو الوصول إلى المناعة المجتمعية.

وكتب الحساب التوعوي عبر "تويتر": "غير صحيح [إلغاء الجرعة الثانية]. التأجيل بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع؛ لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين. وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية".

وفي وقت سابق طمأن الحساب التابع لوزارة الصحة على "تويتر" السائلين حول موعد الجرعة الثانية قائلاً: "تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر أشهرًا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة