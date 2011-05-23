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الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية

عزز فريق الشباب تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد بفوزه الكبير على مضيفه الفيصلي (5-1) في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة في إطار منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 54 نقطة بالمركز الثاني بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 36 نقطة بالمركز التاسع مؤقتاً.

افتتح الفيصلي باب التسجيل في الدقيقة الـ23 عن طريق المحترف هشام فايق، قبل أن ينتفض الشباب ويقلب الطاولة بتسجيله خمسة أهداف متتالية عن طريق اللاعب متعب الحربي والبرازيلي سيباستياو جونيور والأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي سجل هدفه الشخصي الـ17 هذا الموسم والبرتغالي فابيو مارتنيز والنيجيري أوديون إيغالو ‏في الدقائق 43 و59 و79 و90 و95 على الترتيب.

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الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية
سبق

عزز فريق الشباب تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد بفوزه الكبير على مضيفه الفيصلي (5-1) في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة في إطار منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 54 نقطة بالمركز الثاني بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 36 نقطة بالمركز التاسع مؤقتاً.

افتتح الفيصلي باب التسجيل في الدقيقة الـ23 عن طريق المحترف هشام فايق، قبل أن ينتفض الشباب ويقلب الطاولة بتسجيله خمسة أهداف متتالية عن طريق اللاعب متعب الحربي والبرازيلي سيباستياو جونيور والأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي سجل هدفه الشخصي الـ17 هذا الموسم والبرتغالي فابيو مارتنيز والنيجيري أوديون إيغالو ‏في الدقائق 43 و59 و79 و90 و95 على الترتيب.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:19 PM

الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عزز فريق الشباب تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد بفوزه الكبير على مضيفه الفيصلي (5-1) في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة في إطار منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 54 نقطة بالمركز الثاني بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 36 نقطة بالمركز التاسع مؤقتاً.

افتتح الفيصلي باب التسجيل في الدقيقة الـ23 عن طريق المحترف هشام فايق، قبل أن ينتفض الشباب ويقلب الطاولة بتسجيله خمسة أهداف متتالية عن طريق اللاعب متعب الحربي والبرازيلي سيباستياو جونيور والأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي سجل هدفه الشخصي الـ17 هذا الموسم والبرتغالي فابيو مارتنيز والنيجيري أوديون إيغالو ‏في الدقائق 43 و59 و79 و90 و95 على الترتيب.

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