أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة

الفيروس أصاب 14245 إيطاليًّا و7438 هولنديًّا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 284.554 إصابة مؤكدة و2.321 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وكالة "واس" السعودية.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 20.346.372 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 349.246 حالة وفاة.

وفي إيطاليا بلغ عدد الوفيات الجديدة 347 حالة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75332 شخصًا مقابل تجاوز تعداد الذين تماثلوا للشفاء 1.5 مليون متعافٍ

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 14245 حالة؛ ليزيد إجمالي الإصابات المسجلة إلى 2155446 حالة.

وتشهد إيطاليا تدابير إغلاق عام مشددة بإعلان جميع أنحاء البلاد "منطقة حمراء" حتى يوم السادس من يناير الحالي باستثناء الرابع من يناير، مع تطبيق تدابير للإغلاق المخفف.

فيما ينتظر تخفيف التدابير الاحترازية بنهاية العطلات يوم السابع من يناير.

وسجلت هولندا 47 حالة وفاة و7438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ إذ أشار المعهد الوطني للصحة العامة بهولندا في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 11581 حالة وفاة و821408 إصابات بالفيروس التاجي.

وكذلك سجّلت اليونان 390 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 140099 حالة.

وأشارت منظمة الصحة العامة اليونانية في بيان اليوم إلى أنه سُجّل 36 حالة وفاة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 4957 حالة.

وسجَّلت لوكسمبورغ 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 46919 حالة.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ إلى أنها سجّلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 506 حالات.