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الدفاع المدني يعلن جاهزيته لموسم الحج.. فرق دراجات نارية وإشراف وقائي

متابعة وسـائل الإطفاء والكشف على التمدیدات الكھربائیة ومخارج الطوارئ

أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441هـ؛ حيث عملت في الجانب الوقائي فرق الإشـراف الـوقـائـي على مـتـابـعـة اشتراطات السـلامـة فـي المشاعر المقدسة ومقرات الـجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، قـبل وصولهم، للتأكد من توفر جميع إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.

وتشارك فـرق الـدراجـات الـنارية فـي تـنفیذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة، ومتابعة سـلامـة تجھـیزھـا وتـوفـر وسـائـل الإطفاء فـیھا والـكشف عـلى الـتمدیـدات الكھـربـائـیة ومـخارج الطوارئ.

وتم تجھـیز فـرق الـدراجـات الـناریـة بـوسـائـل الإطـفاء، لـلاسـتفادة مـن قـدرتـھا عـلى التحـرك فـي الأمـاكـن المختلفة؛ كـفرق لـلتدخـل الأولـي لـمباشـرة الـبلاغـات عـن الـحوادث فـي اللحـظات الأولـى مـن وقـوعـھا.

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الدفاع المدني يعلن جاهزيته لموسم الحج.. فرق دراجات نارية وإشراف وقائي
سبق

أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441هـ؛ حيث عملت في الجانب الوقائي فرق الإشـراف الـوقـائـي على مـتـابـعـة اشتراطات السـلامـة فـي المشاعر المقدسة ومقرات الـجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، قـبل وصولهم، للتأكد من توفر جميع إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.

وتشارك فـرق الـدراجـات الـنارية فـي تـنفیذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة، ومتابعة سـلامـة تجھـیزھـا وتـوفـر وسـائـل الإطفاء فـیھا والـكشف عـلى الـتمدیـدات الكھـربـائـیة ومـخارج الطوارئ.

وتم تجھـیز فـرق الـدراجـات الـناریـة بـوسـائـل الإطـفاء، لـلاسـتفادة مـن قـدرتـھا عـلى التحـرك فـي الأمـاكـن المختلفة؛ كـفرق لـلتدخـل الأولـي لـمباشـرة الـبلاغـات عـن الـحوادث فـي اللحـظات الأولـى مـن وقـوعـھا.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
01:49 PM

الدفاع المدني يعلن جاهزيته لموسم الحج.. فرق دراجات نارية وإشراف وقائي

متابعة وسـائل الإطفاء والكشف على التمدیدات الكھربائیة ومخارج الطوارئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441هـ؛ حيث عملت في الجانب الوقائي فرق الإشـراف الـوقـائـي على مـتـابـعـة اشتراطات السـلامـة فـي المشاعر المقدسة ومقرات الـجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، قـبل وصولهم، للتأكد من توفر جميع إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.

وتشارك فـرق الـدراجـات الـنارية فـي تـنفیذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة، ومتابعة سـلامـة تجھـیزھـا وتـوفـر وسـائـل الإطفاء فـیھا والـكشف عـلى الـتمدیـدات الكھـربـائـیة ومـخارج الطوارئ.

وتم تجھـیز فـرق الـدراجـات الـناریـة بـوسـائـل الإطـفاء، لـلاسـتفادة مـن قـدرتـھا عـلى التحـرك فـي الأمـاكـن المختلفة؛ كـفرق لـلتدخـل الأولـي لـمباشـرة الـبلاغـات عـن الـحوادث فـي اللحـظات الأولـى مـن وقـوعـھا.

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