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مدرسة الملك عبدالله تفوز بجائزة أفضل عمل باليوم الوطني

في فرع العمل المجتمعي من جامعة الأمير محمد بن فهد

فازت مدرسة الملك عبدالله المتوسطة والثانوية بمكتب تعليم المجاردة التابع لإدارة تعليم محايل، بجائزة أفضل عمل في اليوم الوطني- فرع العمل المجتمعي- من جامعة الأمير محمد بن فهد والبالغة جائزتها مليون ريال.

يأتي ذلك بعد إعلان الجامعة الأربعاء الماضي الفائزين بجائزتها في مسابقة اليوم الوطني 89 والذي قامت فيه المدرسة عدة فعاليات مجتمعية متنوعة.

وقال لـ"سبق"، مشرف بن محمد العمري قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ بتوفيق من الله أولاً ثم بتعاون زملائي المعلمين وأبنائي الطلاب، شاركت مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز المجتمع الخارجي في احتفالات اليوم الوطني 89 بعديد من الفقرات المجتمعية منها.

دوري رياضي على كأس المؤسس.. لأبناء مركز خاط ومسابقة وطنية تاريخية لجميع أفراد الوطن الغالي والاختيار للفائز آلي بعد فرز الإجابات الصحيحة واختراق الضاحية وكان مفتوحًا لأبناء الوطن والجاليات الموجودة بمركز خاط ومسيرة وطنية شارك فيها طلاب المدرسة والمسؤولون والشيوخ وأفراد المجتمع وعديد من الفقرات الإبداعية لطلاب المدرسة، بالإضافة إلى حفل خطابي برعاية وحضور محافظ محافظة المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح.

وأضاف: شاركنا بالتقرير الختامي في جائزة الأمير محمد بن فهد فرع الشراكة المجتمعية وتحقق لنا الفوز ولله الحمد.

وقال العمري: "بهذه المناسبة أتقدم بخالص التهاني لزملائي المعلمين وأبنائي الطلاب على هذا الفوز المستحق وأخص الزميل المعلم عبدالله علي قناص رائد النشاط بالمدرسة بتهنئة خاص فقد كان أمام وخلف هذا الإنجاز، كما أهنئ مكتب تعليم المجاردة وإدارة التعليم بهذا الفوز وشكرًا من الأعماق لجميع الأحباب والأصحاب الذين تسابقوا للتهنئة الصادقة".

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدرسة الملك عبدالله تفوز بجائزة أفضل عمل باليوم الوطني
سبق

فازت مدرسة الملك عبدالله المتوسطة والثانوية بمكتب تعليم المجاردة التابع لإدارة تعليم محايل، بجائزة أفضل عمل في اليوم الوطني- فرع العمل المجتمعي- من جامعة الأمير محمد بن فهد والبالغة جائزتها مليون ريال.

يأتي ذلك بعد إعلان الجامعة الأربعاء الماضي الفائزين بجائزتها في مسابقة اليوم الوطني 89 والذي قامت فيه المدرسة عدة فعاليات مجتمعية متنوعة.

وقال لـ"سبق"، مشرف بن محمد العمري قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ بتوفيق من الله أولاً ثم بتعاون زملائي المعلمين وأبنائي الطلاب، شاركت مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز المجتمع الخارجي في احتفالات اليوم الوطني 89 بعديد من الفقرات المجتمعية منها.

دوري رياضي على كأس المؤسس.. لأبناء مركز خاط ومسابقة وطنية تاريخية لجميع أفراد الوطن الغالي والاختيار للفائز آلي بعد فرز الإجابات الصحيحة واختراق الضاحية وكان مفتوحًا لأبناء الوطن والجاليات الموجودة بمركز خاط ومسيرة وطنية شارك فيها طلاب المدرسة والمسؤولون والشيوخ وأفراد المجتمع وعديد من الفقرات الإبداعية لطلاب المدرسة، بالإضافة إلى حفل خطابي برعاية وحضور محافظ محافظة المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح.

وأضاف: شاركنا بالتقرير الختامي في جائزة الأمير محمد بن فهد فرع الشراكة المجتمعية وتحقق لنا الفوز ولله الحمد.

وقال العمري: "بهذه المناسبة أتقدم بخالص التهاني لزملائي المعلمين وأبنائي الطلاب على هذا الفوز المستحق وأخص الزميل المعلم عبدالله علي قناص رائد النشاط بالمدرسة بتهنئة خاص فقد كان أمام وخلف هذا الإنجاز، كما أهنئ مكتب تعليم المجاردة وإدارة التعليم بهذا الفوز وشكرًا من الأعماق لجميع الأحباب والأصحاب الذين تسابقوا للتهنئة الصادقة".

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
11:55 PM

مدرسة الملك عبدالله تفوز بجائزة أفضل عمل باليوم الوطني

في فرع العمل المجتمعي من جامعة الأمير محمد بن فهد

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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فازت مدرسة الملك عبدالله المتوسطة والثانوية بمكتب تعليم المجاردة التابع لإدارة تعليم محايل، بجائزة أفضل عمل في اليوم الوطني- فرع العمل المجتمعي- من جامعة الأمير محمد بن فهد والبالغة جائزتها مليون ريال.

يأتي ذلك بعد إعلان الجامعة الأربعاء الماضي الفائزين بجائزتها في مسابقة اليوم الوطني 89 والذي قامت فيه المدرسة عدة فعاليات مجتمعية متنوعة.

وقال لـ"سبق"، مشرف بن محمد العمري قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ بتوفيق من الله أولاً ثم بتعاون زملائي المعلمين وأبنائي الطلاب، شاركت مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز المجتمع الخارجي في احتفالات اليوم الوطني 89 بعديد من الفقرات المجتمعية منها.

دوري رياضي على كأس المؤسس.. لأبناء مركز خاط ومسابقة وطنية تاريخية لجميع أفراد الوطن الغالي والاختيار للفائز آلي بعد فرز الإجابات الصحيحة واختراق الضاحية وكان مفتوحًا لأبناء الوطن والجاليات الموجودة بمركز خاط ومسيرة وطنية شارك فيها طلاب المدرسة والمسؤولون والشيوخ وأفراد المجتمع وعديد من الفقرات الإبداعية لطلاب المدرسة، بالإضافة إلى حفل خطابي برعاية وحضور محافظ محافظة المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح.

وأضاف: شاركنا بالتقرير الختامي في جائزة الأمير محمد بن فهد فرع الشراكة المجتمعية وتحقق لنا الفوز ولله الحمد.

وقال العمري: "بهذه المناسبة أتقدم بخالص التهاني لزملائي المعلمين وأبنائي الطلاب على هذا الفوز المستحق وأخص الزميل المعلم عبدالله علي قناص رائد النشاط بالمدرسة بتهنئة خاص فقد كان أمام وخلف هذا الإنجاز، كما أهنئ مكتب تعليم المجاردة وإدارة التعليم بهذا الفوز وشكرًا من الأعماق لجميع الأحباب والأصحاب الذين تسابقوا للتهنئة الصادقة".

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