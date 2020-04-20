وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "برا بمكة"، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لتلك المبادرات.

جاءت المبادرة لتعويض سُفَر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين، والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" الجديد، والعمل قائم على لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين.

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإطلاق مبادرة توزيع سلال الإفطار الرمضانية، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

"السديس" يوجه بتوزيع "سلال الإفطار" على المستحقين بمكة والمدينة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-04-20 وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإطلاق مبادرة توزيع سلال الإفطار الرمضانية، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. جاءت المبادرة لتعويض سُفَر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين، والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" الجديد، والعمل قائم على لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين. وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "برا بمكة"، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لتلك المبادرات.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 06:31 PM

"السديس" يوجه بتوزيع "سلال الإفطار" على المستحقين بمكة والمدينة بالتعاون مع "براً بمكة" و"خير المدينة"





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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإطلاق مبادرة توزيع سلال الإفطار الرمضانية، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جاءت المبادرة لتعويض سُفَر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين، والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" الجديد، والعمل قائم على لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "برا بمكة"، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لتلك المبادرات.