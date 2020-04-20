النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديس" يوجه بتوزيع "سلال الإفطار" على المستحقين بمكة والمدينة

بالتعاون مع "براً بمكة" و"خير المدينة"

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإطلاق مبادرة توزيع سلال الإفطار الرمضانية، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جاءت المبادرة لتعويض سُفَر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين، والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" الجديد، والعمل قائم على لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "برا بمكة"، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لتلك المبادرات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس" يوجه بتوزيع "سلال الإفطار" على المستحقين بمكة والمدينة
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإطلاق مبادرة توزيع سلال الإفطار الرمضانية، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جاءت المبادرة لتعويض سُفَر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين، والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" الجديد، والعمل قائم على لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "برا بمكة"، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لتلك المبادرات.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
06:31 PM

"السديس" يوجه بتوزيع "سلال الإفطار" على المستحقين بمكة والمدينة

بالتعاون مع "براً بمكة" و"خير المدينة"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,997

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإطلاق مبادرة توزيع سلال الإفطار الرمضانية، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جاءت المبادرة لتعويض سُفَر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين، والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" الجديد، والعمل قائم على لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "برا بمكة"، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لتلك المبادرات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,329
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,442

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة