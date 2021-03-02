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"كورونا" المتحور يأخذ وجهته إلى تونس

اكتشاف حالة من سلالة "طفرة لندن"

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الثلاثاء)، باكتشاف أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة أولاً في بريطانيا.

أضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أنه في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي جرى اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، الذي يعرف بطفرة لندن في تونس.

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"كورونا" المتحور يأخذ وجهته إلى تونس
سبق

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الثلاثاء)، باكتشاف أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة أولاً في بريطانيا.

أضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أنه في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي جرى اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، الذي يعرف بطفرة لندن في تونس.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:13 PM

"كورونا" المتحور يأخذ وجهته إلى تونس

اكتشاف حالة من سلالة "طفرة لندن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الثلاثاء)، باكتشاف أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة أولاً في بريطانيا.

أضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أنه في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي جرى اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، الذي يعرف بطفرة لندن في تونس.

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