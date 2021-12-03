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لشاب قادم من الخارج ... تونس تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

أكد أن المصاب أدخل الحجر الصحي

سجلت تونس اليوم أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لشاب قادم من الخارج.

وأفاد مدير معهد "باستور تونس" هاشمي الوزير في تصريح أنه تم التأكد من تسجيل الإصابة بالمتحور الجديد بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أجريت في المعهد، مشيراً إلى أن المصاب أدخل الحجر الصحي.

تونس فيروس كورونا الجديد

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لشاب قادم من الخارج ... تونس تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون
سبق

سجلت تونس اليوم أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لشاب قادم من الخارج.

وأفاد مدير معهد "باستور تونس" هاشمي الوزير في تصريح أنه تم التأكد من تسجيل الإصابة بالمتحور الجديد بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أجريت في المعهد، مشيراً إلى أن المصاب أدخل الحجر الصحي.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
09:39 PM

لشاب قادم من الخارج ... تونس تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

أكد أن المصاب أدخل الحجر الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس اليوم أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لشاب قادم من الخارج.

وأفاد مدير معهد "باستور تونس" هاشمي الوزير في تصريح أنه تم التأكد من تسجيل الإصابة بالمتحور الجديد بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أجريت في المعهد، مشيراً إلى أن المصاب أدخل الحجر الصحي.

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