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"المياه" تشغّل محطة معالجة الصرف برابغ وتغلق المرمى العشوائي

في إطار حماية البيئة.. والطاقة الإنتاجية بلغت 15 ألف م3 يوميًّا

أكدت شركة المياه الوطنية مضيَّها قدمًا في تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي.

وذكرت الشركة أنها بدأت تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة بتكلفة قاربت 110 ملايين ريال، لاستقبال صهاريج نقل مياه الصرف الصحي من جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي: تشغيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ يأتي للحفاظ على البيئة في المحافظة.

وأضاف: تشغيل المشروع يأتي بالتزامن مع إغلاق المرمى العشوائي السابق لمياه الصرف الصحي برابغ.

وأردف: المشروع جاء ضمن أهداف الشركة لحماية البيئة من التلوث، ورفع الضرر البيئي عن سكان المحافظة، مبينًا أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ تعمل بطريقة حديثة وآمنة بيئيًّا وفقًا لمواصفاتها التصميمة التي اعتمد فيها المعالجة الثلاثية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ١٥٠٠٠م٣ يوميًّا، وستخدم أكثر من 75 ألف مستفيد.

وأشار "الغامدي" إلى حرص شركة المياه الوطنية على تقديم خدماتها المائية والبيئية لعملائها الكرام وفق أفضل المعايير التي تحقق رؤية ولاة الأمر وتطلعاتهم لخدمة المواطن والمقيم.

ولفت إلى أنه من أجل تعظيم الفائدة من المشروع وقّعت الشركة اتفاقية مع بلدية محافظة رابغ للاستفادة من بعض المياه المعالجة الناتجة عن المحطة في أعمال التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.

وكشف عن التنسيق حاليًّا مع البلدية لإغلاق المرمى السابق، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي في الجحفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه" تشغّل محطة معالجة الصرف برابغ وتغلق المرمى العشوائي
سبق

أكدت شركة المياه الوطنية مضيَّها قدمًا في تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي.

وذكرت الشركة أنها بدأت تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة بتكلفة قاربت 110 ملايين ريال، لاستقبال صهاريج نقل مياه الصرف الصحي من جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي: تشغيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ يأتي للحفاظ على البيئة في المحافظة.

وأضاف: تشغيل المشروع يأتي بالتزامن مع إغلاق المرمى العشوائي السابق لمياه الصرف الصحي برابغ.

وأردف: المشروع جاء ضمن أهداف الشركة لحماية البيئة من التلوث، ورفع الضرر البيئي عن سكان المحافظة، مبينًا أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ تعمل بطريقة حديثة وآمنة بيئيًّا وفقًا لمواصفاتها التصميمة التي اعتمد فيها المعالجة الثلاثية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ١٥٠٠٠م٣ يوميًّا، وستخدم أكثر من 75 ألف مستفيد.

وأشار "الغامدي" إلى حرص شركة المياه الوطنية على تقديم خدماتها المائية والبيئية لعملائها الكرام وفق أفضل المعايير التي تحقق رؤية ولاة الأمر وتطلعاتهم لخدمة المواطن والمقيم.

ولفت إلى أنه من أجل تعظيم الفائدة من المشروع وقّعت الشركة اتفاقية مع بلدية محافظة رابغ للاستفادة من بعض المياه المعالجة الناتجة عن المحطة في أعمال التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.

وكشف عن التنسيق حاليًّا مع البلدية لإغلاق المرمى السابق، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي في الجحفة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
02:29 PM

"المياه" تشغّل محطة معالجة الصرف برابغ وتغلق المرمى العشوائي

في إطار حماية البيئة.. والطاقة الإنتاجية بلغت 15 ألف م3 يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أكدت شركة المياه الوطنية مضيَّها قدمًا في تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي.

وذكرت الشركة أنها بدأت تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة بتكلفة قاربت 110 ملايين ريال، لاستقبال صهاريج نقل مياه الصرف الصحي من جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي: تشغيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ يأتي للحفاظ على البيئة في المحافظة.

وأضاف: تشغيل المشروع يأتي بالتزامن مع إغلاق المرمى العشوائي السابق لمياه الصرف الصحي برابغ.

وأردف: المشروع جاء ضمن أهداف الشركة لحماية البيئة من التلوث، ورفع الضرر البيئي عن سكان المحافظة، مبينًا أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ تعمل بطريقة حديثة وآمنة بيئيًّا وفقًا لمواصفاتها التصميمة التي اعتمد فيها المعالجة الثلاثية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ١٥٠٠٠م٣ يوميًّا، وستخدم أكثر من 75 ألف مستفيد.

وأشار "الغامدي" إلى حرص شركة المياه الوطنية على تقديم خدماتها المائية والبيئية لعملائها الكرام وفق أفضل المعايير التي تحقق رؤية ولاة الأمر وتطلعاتهم لخدمة المواطن والمقيم.

ولفت إلى أنه من أجل تعظيم الفائدة من المشروع وقّعت الشركة اتفاقية مع بلدية محافظة رابغ للاستفادة من بعض المياه المعالجة الناتجة عن المحطة في أعمال التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.

وكشف عن التنسيق حاليًّا مع البلدية لإغلاق المرمى السابق، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي في الجحفة.

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