شاشات إلكترونية ومختصين شرعيين في مصلى الجنائز بالمسجد الحرام

"الوكالة" تكثف جهودها في الأعمال التوجيهية والتنظيمية على المستويات كافة

تكثف وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية جهودها في الأعمال التوجيهية والتنظيمية بالمسجد الحرام على المستويات كافة، ومن أهمهما الخدمات المقدَّمة في مصلَّى الجنائز؛ إذ تقوم الوكالة من خلال عدد من الإدارات التابعة لها بتهيئة الموقع بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة.

استقبال الجنائز وترتيبها

وتؤدي الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام، ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام، عملاً بارزًا ومهمًّا في ترتيب الجنائز. ومن أبرز مهام الإدارة في مصلَّى الجنائز: استقبال الجنائز، وترتيبها في كل صلاة وفق ما جاء في السُّنة النبوية. كما توفر الإدارة موظفًا أساسيًّا وآخر احتياطيًّا لضمان تغطية الموقع في الفترات كافة، وتذكير أهل الميت بالصبر والاحتساب؛ وذلك لما فيه من الأجر والثواب عند الله تعالى.

محتوى توجيهي بشاشات مصلى الجنائز

وتشارك الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في وحدة المحتوى والمعلومات، في عمل المحتويات الهادفة إلى نشر الجوانب الشرعية؛ للإسهام في تعليم القاصدين أحكام الصلاة على الميت، والتذكير بالقيم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية؛ إذ تسعى وحدة المحتوى والمعلومات في كل موسم إلى نشر الأحكام والعبادات المناسبة، من خلال شاشتين في موقع الجنائز، تساهمان في تعليم القاصدين كيفية الصلاة على الجنازة والأدعية المأثورة فيها، وتوعيتهم بفضائل وأحكام الصلاة على الميت.



تزويد مصلى الجنائز بالمصاحف

كما توفر الإدارة العامة للمصاحف والكتب، ممثلة في إدارة المصاحف، ستة دواليب نحاسية، و٢٥٠ مصحفًا في مصلى الجنائز، ويتم تزويد الأرفف المخصصة في المصلى بطبعات جديدة من المصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من مصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بلغات عدة، أهمها (الإنجليزية، والأوردية، والإندونيسية)، كما يتم إيداع التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي، والمصحف الشريف بالحجم الكبير.