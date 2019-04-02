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الخميس ..  انطلاق بطولة محترفي البلياردو بمشاركة 160 لاعبًا

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، تنطلق الخميس المقبل في فندق مداريم بمدينة الرياض بطولة المحترفين المفتوحة للبلياردو، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل بمشاركة 160 لاعبًا من مختلف دول العالم بجوائز مالية تبلغ قيمتها 200 ألف ريال.


وسيلعب المشاركون على طاولات "ويراكا" بنظام خروج المغلوب من فرصتين حتى اليوم الأخير الذي تم تحديده لإقامة الأدوار النهائية، وسيتولى عشرة من نخبة الحكام السعوديين إدارة المباريات خلال أيام البطولة.

وتعد هذه البطولة الأكبر التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر تستقطب أبرز محترفي لعبة البلياردو بالعالم ، إذ يطمح الاتحاد بدوره إلى تعزيز دور المملكة من خلال استضافة بطولات رياضية كُبرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الخميس ..  انطلاق بطولة محترفي البلياردو بمشاركة 160 لاعبًا
سبق

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، تنطلق الخميس المقبل في فندق مداريم بمدينة الرياض بطولة المحترفين المفتوحة للبلياردو، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل بمشاركة 160 لاعبًا من مختلف دول العالم بجوائز مالية تبلغ قيمتها 200 ألف ريال.


وسيلعب المشاركون على طاولات "ويراكا" بنظام خروج المغلوب من فرصتين حتى اليوم الأخير الذي تم تحديده لإقامة الأدوار النهائية، وسيتولى عشرة من نخبة الحكام السعوديين إدارة المباريات خلال أيام البطولة.

وتعد هذه البطولة الأكبر التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر تستقطب أبرز محترفي لعبة البلياردو بالعالم ، إذ يطمح الاتحاد بدوره إلى تعزيز دور المملكة من خلال استضافة بطولات رياضية كُبرى.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
09:53 PM

الخميس ..  انطلاق بطولة محترفي البلياردو بمشاركة 160 لاعبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، تنطلق الخميس المقبل في فندق مداريم بمدينة الرياض بطولة المحترفين المفتوحة للبلياردو، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل بمشاركة 160 لاعبًا من مختلف دول العالم بجوائز مالية تبلغ قيمتها 200 ألف ريال.


وسيلعب المشاركون على طاولات "ويراكا" بنظام خروج المغلوب من فرصتين حتى اليوم الأخير الذي تم تحديده لإقامة الأدوار النهائية، وسيتولى عشرة من نخبة الحكام السعوديين إدارة المباريات خلال أيام البطولة.

وتعد هذه البطولة الأكبر التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر تستقطب أبرز محترفي لعبة البلياردو بالعالم ، إذ يطمح الاتحاد بدوره إلى تعزيز دور المملكة من خلال استضافة بطولات رياضية كُبرى.

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