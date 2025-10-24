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"رؤيا للإعاقة البصرية" ينظّم فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء بالشرقية

نظّم مركز رؤيا للإعاقة البصرية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخرًا، فعاليات "اليوم العالمي للعصا البيضاء" في إحدى المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، على هامش المعرض العالمي ليوم البصر.

افتتحت الفعاليات بالمجمع، الدكتورة إيمان عبداللطيف الملا مديرة مستشفى التخصصي للعيون بالظهران، بمشاركة عدد من القيادات الصحية بالمنطقة والمهتمين بالشأن الاجتماعي.

وقال المشرف على المركز فيصل العيد: إن مركز "رؤيا" أوْلى عناية خاصة بذوي الإعاقة البصرية؛ لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة، والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازات وطاقات هذه الفئة، وسط الدعوات لتحقيق دمجهم في المجتمع.

وأضاف "العيد": جاء تنظيم فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء في إحدى المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، لتعريف الجمهور بالعصا البيضاء؛ فبفضلها يستطيع الكفيف التنقل والاعتماد على نفسه؛ وذلك لما للعصا البيضاء من أهمية قصوى للكفيف؛ حيث تجعله يعتمد -بعد الله- على نفسه، وهذا الاعتماد على النفس هو أهم مدخل لجعل الكفيف يُسهم في مشاركة المجتمع وإخراجه من العزلة؛ حيث تساعدهم في التحرك بحرية دون مساعدة أحد، وتُمكّنهم من القيام بأمور حياتهم المختلفة دون الاعتماد على الآخرين ومن خلالها يستطيع المكفوفون الانتقال بأمان، وأن يمارسوا دورهم في مجتمعاتهم ويحاولوا تفادي العوائق وتحديد موقع الأشياء وحمايتهم من الإصابة بالأضرار، وتُزودهم بالمعلومات عن الأماكن.

رؤيا للإعاقة البصرية

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"رؤيا للإعاقة البصرية" ينظّم فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء بالشرقية
سبق

نظّم مركز رؤيا للإعاقة البصرية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخرًا، فعاليات "اليوم العالمي للعصا البيضاء" في إحدى المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، على هامش المعرض العالمي ليوم البصر.

افتتحت الفعاليات بالمجمع، الدكتورة إيمان عبداللطيف الملا مديرة مستشفى التخصصي للعيون بالظهران، بمشاركة عدد من القيادات الصحية بالمنطقة والمهتمين بالشأن الاجتماعي.

وقال المشرف على المركز فيصل العيد: إن مركز "رؤيا" أوْلى عناية خاصة بذوي الإعاقة البصرية؛ لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة، والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازات وطاقات هذه الفئة، وسط الدعوات لتحقيق دمجهم في المجتمع.

وأضاف "العيد": جاء تنظيم فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء في إحدى المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، لتعريف الجمهور بالعصا البيضاء؛ فبفضلها يستطيع الكفيف التنقل والاعتماد على نفسه؛ وذلك لما للعصا البيضاء من أهمية قصوى للكفيف؛ حيث تجعله يعتمد -بعد الله- على نفسه، وهذا الاعتماد على النفس هو أهم مدخل لجعل الكفيف يُسهم في مشاركة المجتمع وإخراجه من العزلة؛ حيث تساعدهم في التحرك بحرية دون مساعدة أحد، وتُمكّنهم من القيام بأمور حياتهم المختلفة دون الاعتماد على الآخرين ومن خلالها يستطيع المكفوفون الانتقال بأمان، وأن يمارسوا دورهم في مجتمعاتهم ويحاولوا تفادي العوائق وتحديد موقع الأشياء وحمايتهم من الإصابة بالأضرار، وتُزودهم بالمعلومات عن الأماكن.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:12 PM

"رؤيا للإعاقة البصرية" ينظّم فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء بالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نظّم مركز رؤيا للإعاقة البصرية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخرًا، فعاليات "اليوم العالمي للعصا البيضاء" في إحدى المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، على هامش المعرض العالمي ليوم البصر.

افتتحت الفعاليات بالمجمع، الدكتورة إيمان عبداللطيف الملا مديرة مستشفى التخصصي للعيون بالظهران، بمشاركة عدد من القيادات الصحية بالمنطقة والمهتمين بالشأن الاجتماعي.

وقال المشرف على المركز فيصل العيد: إن مركز "رؤيا" أوْلى عناية خاصة بذوي الإعاقة البصرية؛ لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة، والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازات وطاقات هذه الفئة، وسط الدعوات لتحقيق دمجهم في المجتمع.

وأضاف "العيد": جاء تنظيم فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء في إحدى المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، لتعريف الجمهور بالعصا البيضاء؛ فبفضلها يستطيع الكفيف التنقل والاعتماد على نفسه؛ وذلك لما للعصا البيضاء من أهمية قصوى للكفيف؛ حيث تجعله يعتمد -بعد الله- على نفسه، وهذا الاعتماد على النفس هو أهم مدخل لجعل الكفيف يُسهم في مشاركة المجتمع وإخراجه من العزلة؛ حيث تساعدهم في التحرك بحرية دون مساعدة أحد، وتُمكّنهم من القيام بأمور حياتهم المختلفة دون الاعتماد على الآخرين ومن خلالها يستطيع المكفوفون الانتقال بأمان، وأن يمارسوا دورهم في مجتمعاتهم ويحاولوا تفادي العوائق وتحديد موقع الأشياء وحمايتهم من الإصابة بالأضرار، وتُزودهم بالمعلومات عن الأماكن.

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