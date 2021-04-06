النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يرعى مؤتمر "تحدِّيات البحث العلميِّ".. غداً بجامعة أم القرى

يناقش 32 ورقة علمية في 7 جلسات يثريها باحثون من 12 دولة

تنطلق، غدًا الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدَّوليِّ الافتراضيِّ "تحدِّيات البحث العلميِّ في علوم العربيَّة وآدابها"، الذي تنظِّمه كلية اللغة العربية وآدابها بجامعة أم القرى، عبر الاتصال المرئيِّ "ويبكس"، برعاية وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ.

ويأتي المؤتمر -الذي تستمر جلساته على مدار يومين متتاليين- انطلاقًا من إيمان الجامعة بدورها المحوري تعليمًا وبحثًا في تشخيص التحديات، وتقديم الحلول الممكنة، وإسهامها في تحقيق اقتصاد معرفيٍّ يُعَوَّل عليه لمجابهة تحديات العصر.

ورفع رئيس جامعة أم القرى، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، شكره وتقديره لوزير التعليم لموافقته على إقامة هذا المؤتمر في رحاب الجامعة، والذي يأتي ضمن إطار جهود الوزارة في حفظ مكانة العربية باعتبارها هوية وطنية، ذات عمق تاريخي أصيل ممتد الجذور، منوها بالدور الريادي الذي توليه الجامعة ممثلة في كلية اللغة العربية لخدمة العربية وإثرائها.

بدوره أوضح عميد الكلية د. يوسف السُّلمي، أن المؤتمر يتضمن عدة فعاليات، تؤسس لشراكةً علميةً على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا على ارتباط الحراك اللغوي العلمي بمستجدَّات البحث وتحدياته؛ للوصول إلى التطلُّعات المأمولة في صناعة الحاضر والبناء للمستقبل.

وأكد المشرف على المؤتمر، د. سعيد آل يزيد، على أن المؤتمر يركِّز على تشخيص التحديات التي تواجه البحث العلميَّ في علوم العربية، بهدف تطوير رؤى الأبحاث وأدواتها، لدى الباحثين والأكاديميين المختصين والمهتمين، وتبادل الخبرات بينهم، موضحًا أن المؤتمر سيناقش 32 ورقة علمية في سبع جلسات يثريها باحثين من 12 دولة عربية وإقليمية، إضافة إلى أربع ورش إثرائية.

كما سيتناول المؤتمر بحوثًا علميّة تخصصية، ويسعى إلى تحقيق أهدافه المعرفية من خلال إيجاد شراكات تتضافر فيها الجهود لتحقيق تلك الأهداف، في ظل الدور المهم الذي تقوم به الجامعات والمؤسسات البحثية لصناعة المعرفة وتعزيزها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يرعى مؤتمر "تحدِّيات البحث العلميِّ".. غداً بجامعة أم القرى
سبق

تنطلق، غدًا الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدَّوليِّ الافتراضيِّ "تحدِّيات البحث العلميِّ في علوم العربيَّة وآدابها"، الذي تنظِّمه كلية اللغة العربية وآدابها بجامعة أم القرى، عبر الاتصال المرئيِّ "ويبكس"، برعاية وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ.

ويأتي المؤتمر -الذي تستمر جلساته على مدار يومين متتاليين- انطلاقًا من إيمان الجامعة بدورها المحوري تعليمًا وبحثًا في تشخيص التحديات، وتقديم الحلول الممكنة، وإسهامها في تحقيق اقتصاد معرفيٍّ يُعَوَّل عليه لمجابهة تحديات العصر.

ورفع رئيس جامعة أم القرى، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، شكره وتقديره لوزير التعليم لموافقته على إقامة هذا المؤتمر في رحاب الجامعة، والذي يأتي ضمن إطار جهود الوزارة في حفظ مكانة العربية باعتبارها هوية وطنية، ذات عمق تاريخي أصيل ممتد الجذور، منوها بالدور الريادي الذي توليه الجامعة ممثلة في كلية اللغة العربية لخدمة العربية وإثرائها.

بدوره أوضح عميد الكلية د. يوسف السُّلمي، أن المؤتمر يتضمن عدة فعاليات، تؤسس لشراكةً علميةً على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا على ارتباط الحراك اللغوي العلمي بمستجدَّات البحث وتحدياته؛ للوصول إلى التطلُّعات المأمولة في صناعة الحاضر والبناء للمستقبل.

وأكد المشرف على المؤتمر، د. سعيد آل يزيد، على أن المؤتمر يركِّز على تشخيص التحديات التي تواجه البحث العلميَّ في علوم العربية، بهدف تطوير رؤى الأبحاث وأدواتها، لدى الباحثين والأكاديميين المختصين والمهتمين، وتبادل الخبرات بينهم، موضحًا أن المؤتمر سيناقش 32 ورقة علمية في سبع جلسات يثريها باحثين من 12 دولة عربية وإقليمية، إضافة إلى أربع ورش إثرائية.

كما سيتناول المؤتمر بحوثًا علميّة تخصصية، ويسعى إلى تحقيق أهدافه المعرفية من خلال إيجاد شراكات تتضافر فيها الجهود لتحقيق تلك الأهداف، في ظل الدور المهم الذي تقوم به الجامعات والمؤسسات البحثية لصناعة المعرفة وتعزيزها.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
04:05 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
06:23 PM

وزير التعليم يرعى مؤتمر "تحدِّيات البحث العلميِّ".. غداً بجامعة أم القرى

يناقش 32 ورقة علمية في 7 جلسات يثريها باحثون من 12 دولة

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
0
551

تنطلق، غدًا الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدَّوليِّ الافتراضيِّ "تحدِّيات البحث العلميِّ في علوم العربيَّة وآدابها"، الذي تنظِّمه كلية اللغة العربية وآدابها بجامعة أم القرى، عبر الاتصال المرئيِّ "ويبكس"، برعاية وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ.

ويأتي المؤتمر -الذي تستمر جلساته على مدار يومين متتاليين- انطلاقًا من إيمان الجامعة بدورها المحوري تعليمًا وبحثًا في تشخيص التحديات، وتقديم الحلول الممكنة، وإسهامها في تحقيق اقتصاد معرفيٍّ يُعَوَّل عليه لمجابهة تحديات العصر.

ورفع رئيس جامعة أم القرى، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، شكره وتقديره لوزير التعليم لموافقته على إقامة هذا المؤتمر في رحاب الجامعة، والذي يأتي ضمن إطار جهود الوزارة في حفظ مكانة العربية باعتبارها هوية وطنية، ذات عمق تاريخي أصيل ممتد الجذور، منوها بالدور الريادي الذي توليه الجامعة ممثلة في كلية اللغة العربية لخدمة العربية وإثرائها.

بدوره أوضح عميد الكلية د. يوسف السُّلمي، أن المؤتمر يتضمن عدة فعاليات، تؤسس لشراكةً علميةً على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا على ارتباط الحراك اللغوي العلمي بمستجدَّات البحث وتحدياته؛ للوصول إلى التطلُّعات المأمولة في صناعة الحاضر والبناء للمستقبل.

وأكد المشرف على المؤتمر، د. سعيد آل يزيد، على أن المؤتمر يركِّز على تشخيص التحديات التي تواجه البحث العلميَّ في علوم العربية، بهدف تطوير رؤى الأبحاث وأدواتها، لدى الباحثين والأكاديميين المختصين والمهتمين، وتبادل الخبرات بينهم، موضحًا أن المؤتمر سيناقش 32 ورقة علمية في سبع جلسات يثريها باحثين من 12 دولة عربية وإقليمية، إضافة إلى أربع ورش إثرائية.

كما سيتناول المؤتمر بحوثًا علميّة تخصصية، ويسعى إلى تحقيق أهدافه المعرفية من خلال إيجاد شراكات تتضافر فيها الجهود لتحقيق تلك الأهداف، في ظل الدور المهم الذي تقوم به الجامعات والمؤسسات البحثية لصناعة المعرفة وتعزيزها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,911
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,884
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,060
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة