جدد العقد لمدة موسم ونصف .. ضمك يضع ثقته في "ريزتش"

جدد نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، علاقته مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي كرسمير ريزتش، بعد أن جدد عقده لمدة موسم ونصف.

وقاد الكرواتي ريزتش شباب ضمك قبل أن تستعين به إدارة النادي لقيادة الفريق الأول بعد فك الارتباط مع الجزائري نور الدين بن زكري في يناير الماضي.

واستطاع ريزتش تحقيق العديد من النتائج المميزة مع ضمك والتي ساهمت في بقائه ضمن أندية دوري المحترفين للسنة الثانية على التوالي.