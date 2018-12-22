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جدد العقد لمدة موسم ونصف .. ضمك يضع ثقته في "ريزتش"

جدد نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، علاقته مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي كرسمير ريزتش، بعد أن جدد عقده لمدة موسم ونصف.
وقاد الكرواتي ريزتش شباب ضمك قبل أن تستعين به إدارة النادي لقيادة الفريق الأول بعد فك الارتباط مع الجزائري نور الدين بن زكري في يناير الماضي.
واستطاع ريزتش تحقيق العديد من النتائج المميزة مع ضمك والتي ساهمت في بقائه ضمن أندية دوري المحترفين للسنة الثانية على التوالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جدد العقد لمدة موسم ونصف .. ضمك يضع ثقته في "ريزتش"
سبق

جدد نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، علاقته مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي كرسمير ريزتش، بعد أن جدد عقده لمدة موسم ونصف.
وقاد الكرواتي ريزتش شباب ضمك قبل أن تستعين به إدارة النادي لقيادة الفريق الأول بعد فك الارتباط مع الجزائري نور الدين بن زكري في يناير الماضي.
واستطاع ريزتش تحقيق العديد من النتائج المميزة مع ضمك والتي ساهمت في بقائه ضمن أندية دوري المحترفين للسنة الثانية على التوالي.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
09:57 PM

جدد العقد لمدة موسم ونصف .. ضمك يضع ثقته في "ريزتش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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جدد نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، علاقته مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي كرسمير ريزتش، بعد أن جدد عقده لمدة موسم ونصف.
وقاد الكرواتي ريزتش شباب ضمك قبل أن تستعين به إدارة النادي لقيادة الفريق الأول بعد فك الارتباط مع الجزائري نور الدين بن زكري في يناير الماضي.
واستطاع ريزتش تحقيق العديد من النتائج المميزة مع ضمك والتي ساهمت في بقائه ضمن أندية دوري المحترفين للسنة الثانية على التوالي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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