بالصور.. "مرور الأفلاج" يكثف تواجده في الطرق الرئيسية

مع العودة الحضورية لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال

تواجدت دوريات مرور الأفلاج في الطرق الرئيسية، صباح اليوم الأحد، لتنظيم الحركة المرورية.

جاء ذلك بالتزامن مع العودة الحضورية لطلاب المراحل الابتدائية ورياض الأطفال.

وكثفت شعبة مرور الأفلاج، بقيادة العقيد فهد بن سالم البتال، جهودها، وجندت كل إمكاناتها لضبط انسيابية حركة السير منذ الصباح الباكر أمام المدارس.

وأعدت لذلك خطة عمل مسبقة للتواجد بالطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات بداية من ساعات الصباح الأولى، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي المدارس وأولياء الأمور.