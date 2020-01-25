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طالبات مدرسة ابتدائية بالهدا يشكون قسوة الشتاء.. ومدير التعليم يعد بحل

لدوامهن المسائي نظرًا لوجود مدرسة صباحية في المبنى نفسه

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات إحدى المدارس الابتدائية بالهدا في محافظة الطائف من خروج الطالبات مساء وسط أجواء باردة، أثرت في العديد منهن؛ وذلك للدوام المسائي لهن لوجود طالبات مدرسة صباحية في المبنى نفسه، وطالبوا بوجود مبنى آخر يحتضن الطالبات في الفترة الصباحية بعد أن طال الانتظار لحل المعاناة.

وفي هذا السياق تلقت "سبق" شكاوى أولياء طالبات إحدى المدارس الابتدائية بالهدا، يبدون فيها تذمرهم واستياءهم من عدم وجود حلول منذ سنتين نظرًا لموجة البرد القارسة على الطالبات، ودوامهن مساء بعد طالبات المرحلة الثانوية اللاتي يدرسن في المبنى نفسه صباحًا. مبينين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإيجاد حلول؛ إذ إن الطالبات أثناء خروجهن مساء تكون درجات الحرارة دون الصفر!

من جهته، رد مدير تعليم الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على مطالب أولياء الأمور بوعدهم بحل قريب، ومعالجة وضع المدرسة المسائية.

تعليم الطائف الهدا الطائف

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طالبات مدرسة ابتدائية بالهدا يشكون قسوة الشتاء.. ومدير التعليم يعد بحل
سبق

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات إحدى المدارس الابتدائية بالهدا في محافظة الطائف من خروج الطالبات مساء وسط أجواء باردة، أثرت في العديد منهن؛ وذلك للدوام المسائي لهن لوجود طالبات مدرسة صباحية في المبنى نفسه، وطالبوا بوجود مبنى آخر يحتضن الطالبات في الفترة الصباحية بعد أن طال الانتظار لحل المعاناة.

وفي هذا السياق تلقت "سبق" شكاوى أولياء طالبات إحدى المدارس الابتدائية بالهدا، يبدون فيها تذمرهم واستياءهم من عدم وجود حلول منذ سنتين نظرًا لموجة البرد القارسة على الطالبات، ودوامهن مساء بعد طالبات المرحلة الثانوية اللاتي يدرسن في المبنى نفسه صباحًا. مبينين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإيجاد حلول؛ إذ إن الطالبات أثناء خروجهن مساء تكون درجات الحرارة دون الصفر!

من جهته، رد مدير تعليم الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على مطالب أولياء الأمور بوعدهم بحل قريب، ومعالجة وضع المدرسة المسائية.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
01:58 AM

طالبات مدرسة ابتدائية بالهدا يشكون قسوة الشتاء.. ومدير التعليم يعد بحل

لدوامهن المسائي نظرًا لوجود مدرسة صباحية في المبنى نفسه

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سعود الدعجاني - الطائف
0
1,070

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات إحدى المدارس الابتدائية بالهدا في محافظة الطائف من خروج الطالبات مساء وسط أجواء باردة، أثرت في العديد منهن؛ وذلك للدوام المسائي لهن لوجود طالبات مدرسة صباحية في المبنى نفسه، وطالبوا بوجود مبنى آخر يحتضن الطالبات في الفترة الصباحية بعد أن طال الانتظار لحل المعاناة.

وفي هذا السياق تلقت "سبق" شكاوى أولياء طالبات إحدى المدارس الابتدائية بالهدا، يبدون فيها تذمرهم واستياءهم من عدم وجود حلول منذ سنتين نظرًا لموجة البرد القارسة على الطالبات، ودوامهن مساء بعد طالبات المرحلة الثانوية اللاتي يدرسن في المبنى نفسه صباحًا. مبينين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإيجاد حلول؛ إذ إن الطالبات أثناء خروجهن مساء تكون درجات الحرارة دون الصفر!

من جهته، رد مدير تعليم الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على مطالب أولياء الأمور بوعدهم بحل قريب، ومعالجة وضع المدرسة المسائية.

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