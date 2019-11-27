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"النهدي" تحصد جائزة أفضل علامة تجارية لعام 2019

خلال حفل "وورلد براندينج أواردز" الذي أقيم في لندن

توجت شركة النهدي الطبية، الرائدة في قطاع الصيدلة على مستوى المملكة العربية السعودية، بجائزة أفضل علامة تجارية للعام 2019، خلال حفل توزيع جوائز تكوين العلامة التجارية العالمية "وورلد براندينج أواردز"، المقام في "ستيت أبارتمنتس" في قصر "كنسينجتون" في العاصمة البريطانية لندن في 18 نوفمبر.

ويعتمد هذا الحدث السنوي، في عملية اختياره للفائزين، على معايير ثلاثة هي: "تقييم العلامة التجارية، وتصويت الجمهور عبر الإنترنت، وأبحاث السوق الاستهلاكية".

وتعتبر شركة النهدي الطبية، هي العلامة التجارية السعودية الوحيدة، التي اختيرت لنيل جائزة هذا العام على المستوى الوطني عن فئة الرعاية الصحية والصيدليات.

وحصدت "النهدي" تصويتاً واسعاً من قبل الجمهور؛ نظراً لتوفيرها رعاية فائقة يقدمها الصيادلة والمتخصصون لديها لكل زائر، بالإضافة إلى خدماتها عبر الإنترنت التي ترتكز على تحقيق تجربة شخصية ومصممة خصيصاً لتلبية حاجات المستهلك، والتزامها الثابت بتحقيق الجودة والتي من شأنها توفير حلول شاملة ورعاية صيدلانية وفق أعلى المستويات العالمية.

وتعتبر جوائز العلامات التجارية العالمية بمثابة أعلى تقدير يمنح لهيئة أو علامة تجارية؛ لجهودها ولتحقيقها التميّز في مجال عملها والمبادرات التي تطلقها. وتستفيد العلامات التجارية الفائزة، من استخدام الشعار الرسمي لجائزة أفضل علامة تجارية، في كافة مراسلاتهم وحملاتهم التسويقية لمدة عامٍ كامل.

وقال المهندس هاني إسماعيل نائب الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة النهدي: هذا فخرٌ كبير لنا، أن يتم اختيار شركة النهدي الطبية كأفضل علامة تجارية عالمية، لا سيما وأن هذه الجائزة تعتمد بشكل أساسي في تقييمها للعلامات التجارية على تصويت المستهلكين.

وأضاف: هذه الجائزة تمثل دلالة على التزام شركة النهدي الطبية بوعدها للمستهلك السعودي بتوفير رعاية صحية فائقة تركّز على المريض.

وأردف: نعتبر هذه الجائزة أيضاً، بمثابة تقدير كبير لكل العاملين في النهدي من إداريين وصيادلة وموظفين في فروع صيدليات النهدي في كل أرجاء السعودية.

وتابع: بالنيابة عن زملائي جميعاً، أؤكد أن الدافع الأول وراء شغفنا بعملنا واندافعنا هو أننا نسهم في التخفيف عن أوجاع الناس ومساندتهم لإكمال حياتهم وهذه الجائزة هي شهادة على ذلك.

وتقسّم جوائز العلامات التجارية العالمية إلى ثلاث مستويات: قائمة الفائزين على المستوى العالمي، على المستوى الإقليمي، وعلى المستوى الوطني.

وقد ضمت قائمة العلامات التجارية العالمية التي تم تكريمها على مر السنوات أسماء بارزة مثل "آبل، كوكاكولا، نسكافة، Nike، سامسونج، سوني، جامعة أكسفورد" وغيرها الكثير.

ويتولى منتدى "وورلد براندينج فورم"، وهو منظمة عالميّة غير ربحيّة ملتزمة بتطوير معايير العلامات التجاريّة، مهمة تنظيم هذه الجوائز سنوياً، إلى جانب دوره في تنظيم ورعاية مجموعة من البرامج التعليميّة.

شركة النهدي الطبية جائزة أفضل علامة تجارية للعام 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النهدي" تحصد جائزة أفضل علامة تجارية لعام 2019
سبق

توجت شركة النهدي الطبية، الرائدة في قطاع الصيدلة على مستوى المملكة العربية السعودية، بجائزة أفضل علامة تجارية للعام 2019، خلال حفل توزيع جوائز تكوين العلامة التجارية العالمية "وورلد براندينج أواردز"، المقام في "ستيت أبارتمنتس" في قصر "كنسينجتون" في العاصمة البريطانية لندن في 18 نوفمبر.

ويعتمد هذا الحدث السنوي، في عملية اختياره للفائزين، على معايير ثلاثة هي: "تقييم العلامة التجارية، وتصويت الجمهور عبر الإنترنت، وأبحاث السوق الاستهلاكية".

وتعتبر شركة النهدي الطبية، هي العلامة التجارية السعودية الوحيدة، التي اختيرت لنيل جائزة هذا العام على المستوى الوطني عن فئة الرعاية الصحية والصيدليات.

وحصدت "النهدي" تصويتاً واسعاً من قبل الجمهور؛ نظراً لتوفيرها رعاية فائقة يقدمها الصيادلة والمتخصصون لديها لكل زائر، بالإضافة إلى خدماتها عبر الإنترنت التي ترتكز على تحقيق تجربة شخصية ومصممة خصيصاً لتلبية حاجات المستهلك، والتزامها الثابت بتحقيق الجودة والتي من شأنها توفير حلول شاملة ورعاية صيدلانية وفق أعلى المستويات العالمية.

وتعتبر جوائز العلامات التجارية العالمية بمثابة أعلى تقدير يمنح لهيئة أو علامة تجارية؛ لجهودها ولتحقيقها التميّز في مجال عملها والمبادرات التي تطلقها. وتستفيد العلامات التجارية الفائزة، من استخدام الشعار الرسمي لجائزة أفضل علامة تجارية، في كافة مراسلاتهم وحملاتهم التسويقية لمدة عامٍ كامل.

وقال المهندس هاني إسماعيل نائب الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة النهدي: هذا فخرٌ كبير لنا، أن يتم اختيار شركة النهدي الطبية كأفضل علامة تجارية عالمية، لا سيما وأن هذه الجائزة تعتمد بشكل أساسي في تقييمها للعلامات التجارية على تصويت المستهلكين.

وأضاف: هذه الجائزة تمثل دلالة على التزام شركة النهدي الطبية بوعدها للمستهلك السعودي بتوفير رعاية صحية فائقة تركّز على المريض.

وأردف: نعتبر هذه الجائزة أيضاً، بمثابة تقدير كبير لكل العاملين في النهدي من إداريين وصيادلة وموظفين في فروع صيدليات النهدي في كل أرجاء السعودية.

وتابع: بالنيابة عن زملائي جميعاً، أؤكد أن الدافع الأول وراء شغفنا بعملنا واندافعنا هو أننا نسهم في التخفيف عن أوجاع الناس ومساندتهم لإكمال حياتهم وهذه الجائزة هي شهادة على ذلك.

وتقسّم جوائز العلامات التجارية العالمية إلى ثلاث مستويات: قائمة الفائزين على المستوى العالمي، على المستوى الإقليمي، وعلى المستوى الوطني.

وقد ضمت قائمة العلامات التجارية العالمية التي تم تكريمها على مر السنوات أسماء بارزة مثل "آبل، كوكاكولا، نسكافة، Nike، سامسونج، سوني، جامعة أكسفورد" وغيرها الكثير.

ويتولى منتدى "وورلد براندينج فورم"، وهو منظمة عالميّة غير ربحيّة ملتزمة بتطوير معايير العلامات التجاريّة، مهمة تنظيم هذه الجوائز سنوياً، إلى جانب دوره في تنظيم ورعاية مجموعة من البرامج التعليميّة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
02:47 PM

"النهدي" تحصد جائزة أفضل علامة تجارية لعام 2019

خلال حفل "وورلد براندينج أواردز" الذي أقيم في لندن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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توجت شركة النهدي الطبية، الرائدة في قطاع الصيدلة على مستوى المملكة العربية السعودية، بجائزة أفضل علامة تجارية للعام 2019، خلال حفل توزيع جوائز تكوين العلامة التجارية العالمية "وورلد براندينج أواردز"، المقام في "ستيت أبارتمنتس" في قصر "كنسينجتون" في العاصمة البريطانية لندن في 18 نوفمبر.

ويعتمد هذا الحدث السنوي، في عملية اختياره للفائزين، على معايير ثلاثة هي: "تقييم العلامة التجارية، وتصويت الجمهور عبر الإنترنت، وأبحاث السوق الاستهلاكية".

وتعتبر شركة النهدي الطبية، هي العلامة التجارية السعودية الوحيدة، التي اختيرت لنيل جائزة هذا العام على المستوى الوطني عن فئة الرعاية الصحية والصيدليات.

وحصدت "النهدي" تصويتاً واسعاً من قبل الجمهور؛ نظراً لتوفيرها رعاية فائقة يقدمها الصيادلة والمتخصصون لديها لكل زائر، بالإضافة إلى خدماتها عبر الإنترنت التي ترتكز على تحقيق تجربة شخصية ومصممة خصيصاً لتلبية حاجات المستهلك، والتزامها الثابت بتحقيق الجودة والتي من شأنها توفير حلول شاملة ورعاية صيدلانية وفق أعلى المستويات العالمية.

وتعتبر جوائز العلامات التجارية العالمية بمثابة أعلى تقدير يمنح لهيئة أو علامة تجارية؛ لجهودها ولتحقيقها التميّز في مجال عملها والمبادرات التي تطلقها. وتستفيد العلامات التجارية الفائزة، من استخدام الشعار الرسمي لجائزة أفضل علامة تجارية، في كافة مراسلاتهم وحملاتهم التسويقية لمدة عامٍ كامل.

وقال المهندس هاني إسماعيل نائب الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة النهدي: هذا فخرٌ كبير لنا، أن يتم اختيار شركة النهدي الطبية كأفضل علامة تجارية عالمية، لا سيما وأن هذه الجائزة تعتمد بشكل أساسي في تقييمها للعلامات التجارية على تصويت المستهلكين.

وأضاف: هذه الجائزة تمثل دلالة على التزام شركة النهدي الطبية بوعدها للمستهلك السعودي بتوفير رعاية صحية فائقة تركّز على المريض.

وأردف: نعتبر هذه الجائزة أيضاً، بمثابة تقدير كبير لكل العاملين في النهدي من إداريين وصيادلة وموظفين في فروع صيدليات النهدي في كل أرجاء السعودية.

وتابع: بالنيابة عن زملائي جميعاً، أؤكد أن الدافع الأول وراء شغفنا بعملنا واندافعنا هو أننا نسهم في التخفيف عن أوجاع الناس ومساندتهم لإكمال حياتهم وهذه الجائزة هي شهادة على ذلك.

وتقسّم جوائز العلامات التجارية العالمية إلى ثلاث مستويات: قائمة الفائزين على المستوى العالمي، على المستوى الإقليمي، وعلى المستوى الوطني.

وقد ضمت قائمة العلامات التجارية العالمية التي تم تكريمها على مر السنوات أسماء بارزة مثل "آبل، كوكاكولا، نسكافة، Nike، سامسونج، سوني، جامعة أكسفورد" وغيرها الكثير.

ويتولى منتدى "وورلد براندينج فورم"، وهو منظمة عالميّة غير ربحيّة ملتزمة بتطوير معايير العلامات التجاريّة، مهمة تنظيم هذه الجوائز سنوياً، إلى جانب دوره في تنظيم ورعاية مجموعة من البرامج التعليميّة.

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