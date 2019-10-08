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مواطنون: موسم الرياض سيضع السعودية على خارطة الترفيه العالمية

وسط توقعات بأن يحصد ما يقارب المليار ريال من خلال 5 ملايين زائر

تفاعل عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن موسم الرياض وفعالياته، حيث عبروا خلاله عن سعادتهم وفخرهم لهذا الإنجاز الذي سيضع المملكة على خارطة العالم في مجال السياحة والترفيه، وسط توقعات بأن يحصد موسم الرياض ما يقارب المليار ريال من خلال 5 ملايين زائر، منهم مليون سائح متوقع قدومهم من خارج المملكة.

فمن جانبه، كتب ‏بتال القوس: ‏"قبل أن يبدأ رسمياً، استحوذ "موسم الرياض" على اهتمام الناس وأحاديثهم.. أبوناصر بلدوزر في كل مكان.. لا يكل ولا يمل.. موفقين وإن شاء الله يكون الموسم على مستوى الترقب والانتظار".

أما غادة العيدي فكتبت: "والله مبسوطة إن كتير من برا الرياض والسعودية صاروا يكلموننا ويسألون عن فعالياته، وحجزوا لحضوره، وصرنا نرشدهم، شعور جميل جداً".

فيما قال عبدالله مؤمنة: "موسم الرياض تتويج لحراك قطاع الترفيه الذي تم من فعاليات في أكثر من ٢٠ مدينة، وحضور أكثر من ٢٠ مليون شخص، خلاف المساهمة في دعم قطاعي التجزئة والسياحة والأخرى مطاعم وفنادق ومحلات تجارية والتوظيف تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وغرد عبدالعزيز اليامي بقوله:‏ "أكثر من ٣٠٠٠ فعالية مختلفة! ‏وفي شهرين و١٠ أيام! وفي منطقة واحدة! ‏ونترلاند من لندن إلى الرياض، وأكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط! حديقة ثلوج! أفضل الفنانين الأجانب على مستوى العالم!‏ وأكثر... ‏كل هذا في عصر الحزم والعزم، والوزير البطل عز يا مال العز".

في السياق نفسه، قال هادي آل كليب: "‏متفائل جداً بموسم ترفيهي ناجح بموسم الرياض، وسوف يعد نواة لمواسم المملكة كلها، ويسهم في جذب كثير من السياح للزيارة والاستمتاع في الفعاليات".

يذكر أن "موسم الرياض" ينطلق يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يوماً متواصلة من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر". ووفقاً للدليل الرسمي للموسم، حددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي. ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن، لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنون: موسم الرياض سيضع السعودية على خارطة الترفيه العالمية
سبق

تفاعل عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن موسم الرياض وفعالياته، حيث عبروا خلاله عن سعادتهم وفخرهم لهذا الإنجاز الذي سيضع المملكة على خارطة العالم في مجال السياحة والترفيه، وسط توقعات بأن يحصد موسم الرياض ما يقارب المليار ريال من خلال 5 ملايين زائر، منهم مليون سائح متوقع قدومهم من خارج المملكة.

فمن جانبه، كتب ‏بتال القوس: ‏"قبل أن يبدأ رسمياً، استحوذ "موسم الرياض" على اهتمام الناس وأحاديثهم.. أبوناصر بلدوزر في كل مكان.. لا يكل ولا يمل.. موفقين وإن شاء الله يكون الموسم على مستوى الترقب والانتظار".

أما غادة العيدي فكتبت: "والله مبسوطة إن كتير من برا الرياض والسعودية صاروا يكلموننا ويسألون عن فعالياته، وحجزوا لحضوره، وصرنا نرشدهم، شعور جميل جداً".

فيما قال عبدالله مؤمنة: "موسم الرياض تتويج لحراك قطاع الترفيه الذي تم من فعاليات في أكثر من ٢٠ مدينة، وحضور أكثر من ٢٠ مليون شخص، خلاف المساهمة في دعم قطاعي التجزئة والسياحة والأخرى مطاعم وفنادق ومحلات تجارية والتوظيف تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وغرد عبدالعزيز اليامي بقوله:‏ "أكثر من ٣٠٠٠ فعالية مختلفة! ‏وفي شهرين و١٠ أيام! وفي منطقة واحدة! ‏ونترلاند من لندن إلى الرياض، وأكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط! حديقة ثلوج! أفضل الفنانين الأجانب على مستوى العالم!‏ وأكثر... ‏كل هذا في عصر الحزم والعزم، والوزير البطل عز يا مال العز".

في السياق نفسه، قال هادي آل كليب: "‏متفائل جداً بموسم ترفيهي ناجح بموسم الرياض، وسوف يعد نواة لمواسم المملكة كلها، ويسهم في جذب كثير من السياح للزيارة والاستمتاع في الفعاليات".

يذكر أن "موسم الرياض" ينطلق يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يوماً متواصلة من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر". ووفقاً للدليل الرسمي للموسم، حددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي. ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن، لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
06:03 PM

مواطنون: موسم الرياض سيضع السعودية على خارطة الترفيه العالمية

وسط توقعات بأن يحصد ما يقارب المليار ريال من خلال 5 ملايين زائر

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خلود غنام - الرياض
20
1,203

تفاعل عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن موسم الرياض وفعالياته، حيث عبروا خلاله عن سعادتهم وفخرهم لهذا الإنجاز الذي سيضع المملكة على خارطة العالم في مجال السياحة والترفيه، وسط توقعات بأن يحصد موسم الرياض ما يقارب المليار ريال من خلال 5 ملايين زائر، منهم مليون سائح متوقع قدومهم من خارج المملكة.

فمن جانبه، كتب ‏بتال القوس: ‏"قبل أن يبدأ رسمياً، استحوذ "موسم الرياض" على اهتمام الناس وأحاديثهم.. أبوناصر بلدوزر في كل مكان.. لا يكل ولا يمل.. موفقين وإن شاء الله يكون الموسم على مستوى الترقب والانتظار".

أما غادة العيدي فكتبت: "والله مبسوطة إن كتير من برا الرياض والسعودية صاروا يكلموننا ويسألون عن فعالياته، وحجزوا لحضوره، وصرنا نرشدهم، شعور جميل جداً".

فيما قال عبدالله مؤمنة: "موسم الرياض تتويج لحراك قطاع الترفيه الذي تم من فعاليات في أكثر من ٢٠ مدينة، وحضور أكثر من ٢٠ مليون شخص، خلاف المساهمة في دعم قطاعي التجزئة والسياحة والأخرى مطاعم وفنادق ومحلات تجارية والتوظيف تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وغرد عبدالعزيز اليامي بقوله:‏ "أكثر من ٣٠٠٠ فعالية مختلفة! ‏وفي شهرين و١٠ أيام! وفي منطقة واحدة! ‏ونترلاند من لندن إلى الرياض، وأكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط! حديقة ثلوج! أفضل الفنانين الأجانب على مستوى العالم!‏ وأكثر... ‏كل هذا في عصر الحزم والعزم، والوزير البطل عز يا مال العز".

في السياق نفسه، قال هادي آل كليب: "‏متفائل جداً بموسم ترفيهي ناجح بموسم الرياض، وسوف يعد نواة لمواسم المملكة كلها، ويسهم في جذب كثير من السياح للزيارة والاستمتاع في الفعاليات".

يذكر أن "موسم الرياض" ينطلق يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يوماً متواصلة من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر". ووفقاً للدليل الرسمي للموسم، حددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي. ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن، لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

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