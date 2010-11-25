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أفضل هيئة.. "الغذاء والدواء" تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

الجائزة الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري

فازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، بجائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية.

وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، لتكون الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.

وأقيمت الجائزة برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل "جائزة التميز الحكومي العربي" 15 فئة، وتقدم لها أكثر من 5000 جهة حكومية عربية.

ومن أبرز معايير التقييم للحصول على الجائزة تميز الجهة بتحقيق رؤية طموحة متوافقة مع رؤية الدولة من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط والتطبيق الفعال للمشاريع وتحقيق الأهداف بالشراكة مع جميع القطاعات المعنية، إضافة إلى تبنّي الجهة للابتكار والتطوير المستمر في عملها وتنفيذ مهامها وتقديم خدمات متميزة بأساليب مبتكرة واستخدام التقنيات الذكية، والاستفادة من النتائج في تطوير أدائها لتحقيق أهدافها ورؤيتها الطموحة وتطلعات جميع المعنيين.

وتتضمن معايير الجائزة إدارة الموارد البشرية والمالية والممتلكات، من خلال الإدارة الفعّالة، والعمل ضمن إطار حوكمة واضح لضمان الإنجاز الفعّال للمهام وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها، مع التركيز على النتائج والتأثيرات الإيجابية على المعنيين والمجتمع وضمان استدامة هذه النتائج على المدى الطويل بما يحقق ريادتها وريادة حكومتها دولياً.

وتهدف الجائزة إلى تطوير عربي في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أفضل هيئة.. "الغذاء والدواء" تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي
سبق

فازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، بجائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية.

وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، لتكون الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.

وأقيمت الجائزة برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل "جائزة التميز الحكومي العربي" 15 فئة، وتقدم لها أكثر من 5000 جهة حكومية عربية.

ومن أبرز معايير التقييم للحصول على الجائزة تميز الجهة بتحقيق رؤية طموحة متوافقة مع رؤية الدولة من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط والتطبيق الفعال للمشاريع وتحقيق الأهداف بالشراكة مع جميع القطاعات المعنية، إضافة إلى تبنّي الجهة للابتكار والتطوير المستمر في عملها وتنفيذ مهامها وتقديم خدمات متميزة بأساليب مبتكرة واستخدام التقنيات الذكية، والاستفادة من النتائج في تطوير أدائها لتحقيق أهدافها ورؤيتها الطموحة وتطلعات جميع المعنيين.

وتتضمن معايير الجائزة إدارة الموارد البشرية والمالية والممتلكات، من خلال الإدارة الفعّالة، والعمل ضمن إطار حوكمة واضح لضمان الإنجاز الفعّال للمهام وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها، مع التركيز على النتائج والتأثيرات الإيجابية على المعنيين والمجتمع وضمان استدامة هذه النتائج على المدى الطويل بما يحقق ريادتها وريادة حكومتها دولياً.

وتهدف الجائزة إلى تطوير عربي في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:35 PM

أفضل هيئة.. "الغذاء والدواء" تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

الجائزة الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، بجائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية.

وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، لتكون الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.

وأقيمت الجائزة برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل "جائزة التميز الحكومي العربي" 15 فئة، وتقدم لها أكثر من 5000 جهة حكومية عربية.

ومن أبرز معايير التقييم للحصول على الجائزة تميز الجهة بتحقيق رؤية طموحة متوافقة مع رؤية الدولة من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط والتطبيق الفعال للمشاريع وتحقيق الأهداف بالشراكة مع جميع القطاعات المعنية، إضافة إلى تبنّي الجهة للابتكار والتطوير المستمر في عملها وتنفيذ مهامها وتقديم خدمات متميزة بأساليب مبتكرة واستخدام التقنيات الذكية، والاستفادة من النتائج في تطوير أدائها لتحقيق أهدافها ورؤيتها الطموحة وتطلعات جميع المعنيين.

وتتضمن معايير الجائزة إدارة الموارد البشرية والمالية والممتلكات، من خلال الإدارة الفعّالة، والعمل ضمن إطار حوكمة واضح لضمان الإنجاز الفعّال للمهام وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها، مع التركيز على النتائج والتأثيرات الإيجابية على المعنيين والمجتمع وضمان استدامة هذه النتائج على المدى الطويل بما يحقق ريادتها وريادة حكومتها دولياً.

وتهدف الجائزة إلى تطوير عربي في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

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