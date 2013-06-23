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"المواصفات" تطلق "ساعة استشارة" بالتعاون مع "منشآت"

ضمن جهود تحفيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إطلاق مبادرة "ساعة استشارة" بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2021 ضمن الجهود الحكومية في تحفيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت "المواصفات السعودية" أن مبادرة "ساعة استشارة" تتضمن تقديم استشارات فنية مع نخبة من أفضل الخبراء بمجالات نظم الإدارة والجودة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وبرنامج سلامة المنتجات، يصاحبها زيارة للمعرض التفاعلي، وكذلك جلسة تعريفية بخدمات الهيئة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نظم إدارة الجودة بالشكل الذي يسهم في نمو أعمالها ويساعدها على مواكبة متطلبات السوق، والإسهام في تسهيل بدء الأعمال، وتعزيز فرص النمو؛ وبالتالي زيادة إسهام تلك المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعت "المواصفات السعودية" المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المبادرة، واختيار مجال ووقت الاستشارة من خلال التسجيل عبر الرابط: https://bit.ly/3zPR6vi.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تطلق "ساعة استشارة" بالتعاون مع "منشآت"
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إطلاق مبادرة "ساعة استشارة" بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2021 ضمن الجهود الحكومية في تحفيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت "المواصفات السعودية" أن مبادرة "ساعة استشارة" تتضمن تقديم استشارات فنية مع نخبة من أفضل الخبراء بمجالات نظم الإدارة والجودة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وبرنامج سلامة المنتجات، يصاحبها زيارة للمعرض التفاعلي، وكذلك جلسة تعريفية بخدمات الهيئة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نظم إدارة الجودة بالشكل الذي يسهم في نمو أعمالها ويساعدها على مواكبة متطلبات السوق، والإسهام في تسهيل بدء الأعمال، وتعزيز فرص النمو؛ وبالتالي زيادة إسهام تلك المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعت "المواصفات السعودية" المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المبادرة، واختيار مجال ووقت الاستشارة من خلال التسجيل عبر الرابط: https://bit.ly/3zPR6vi.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
02:04 PM

"المواصفات" تطلق "ساعة استشارة" بالتعاون مع "منشآت"

ضمن جهود تحفيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إطلاق مبادرة "ساعة استشارة" بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2021 ضمن الجهود الحكومية في تحفيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت "المواصفات السعودية" أن مبادرة "ساعة استشارة" تتضمن تقديم استشارات فنية مع نخبة من أفضل الخبراء بمجالات نظم الإدارة والجودة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وبرنامج سلامة المنتجات، يصاحبها زيارة للمعرض التفاعلي، وكذلك جلسة تعريفية بخدمات الهيئة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نظم إدارة الجودة بالشكل الذي يسهم في نمو أعمالها ويساعدها على مواكبة متطلبات السوق، والإسهام في تسهيل بدء الأعمال، وتعزيز فرص النمو؛ وبالتالي زيادة إسهام تلك المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعت "المواصفات السعودية" المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المبادرة، واختيار مجال ووقت الاستشارة من خلال التسجيل عبر الرابط: https://bit.ly/3zPR6vi.

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