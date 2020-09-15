شهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه.

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية السنغال تطورات الشأن اليمني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-15 أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه. شهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 01:42 PM

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية السنغال تطورات الشأن اليمني في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم تضمن استعراض العلاقات





A A A





0 مشاركة

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه.

شهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.