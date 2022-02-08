"الكريزية" أيقونة التنزه والرعي بـ "حناكية المدينة".. والمصير في مهب الريح

الأهالي طالبوا بضرورة سحب الشركات المُدمِّرة للبيئة والتي تهدد المتنزهين والمواشي

أثار حفيظة أهالي مركز النخيل التابع لمحافظة الحناكية قيام شركات بتحديد أودية الكريزية مهبطاً للكسرات وسحب الأتربة، وذلك بعدما زرعت الشركات البركسات المتنقلة ووضعت حدوداً على الأودية، وقامت بإنزال معداتها لبدء العمل بها، بطريقة استنزاف للبيئة والعبث في مجاري الأودية ومواقع التنزه والرعي وفقاً لما ذكره الأهالي.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إن أودية الكريزية هي أجمل مكان للتنزه في النخيل ومراعي الماشية، ووجود الشركات بها هو خطر كبير يهدد البيئة والمواشي والآبار التي تجاوز عمرها 70 عاماً، فضلاً عن التصحر والضرر الذي يصدر من تلك الشركات.

وأضافوا بأن الشركات ستقضي على الغطاء النباتي والأشجار المعمرة وحيث إن هذه المنطقة تعتبر منتزهاً برياً ومتنفساً لأهالي المنطقة، وقد دمرت الشركات الكثير من الأودية وخاصة وادي الحناكية الذي لازال يفقد الكثير من الأشجار بسبب سحب التربة.

وطالب الأهالي من المسؤولين بضرورة سحب تلك الشركات التي تهدد البيئة أولاً، وتترك أخطاراً كبيرة للمتنزهين والمواشي.