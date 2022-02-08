النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكريزية" أيقونة التنزه والرعي بـ "حناكية المدينة".. والمصير في مهب الريح

الأهالي طالبوا بضرورة سحب الشركات المُدمِّرة للبيئة والتي تهدد المتنزهين والمواشي

أثار حفيظة أهالي مركز النخيل التابع لمحافظة الحناكية قيام شركات بتحديد أودية الكريزية مهبطاً للكسرات وسحب الأتربة، وذلك بعدما زرعت الشركات البركسات المتنقلة ووضعت حدوداً على الأودية، وقامت بإنزال معداتها لبدء العمل بها، بطريقة استنزاف للبيئة والعبث في مجاري الأودية ومواقع التنزه والرعي وفقاً لما ذكره الأهالي.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إن أودية الكريزية هي أجمل مكان للتنزه في النخيل ومراعي الماشية، ووجود الشركات بها هو خطر كبير يهدد البيئة والمواشي والآبار التي تجاوز عمرها 70 عاماً، فضلاً عن التصحر والضرر الذي يصدر من تلك الشركات.

وأضافوا بأن الشركات ستقضي على الغطاء النباتي والأشجار المعمرة وحيث إن هذه المنطقة تعتبر منتزهاً برياً ومتنفساً لأهالي المنطقة، وقد دمرت الشركات الكثير من الأودية وخاصة وادي الحناكية الذي لازال يفقد الكثير من الأشجار بسبب سحب التربة.

وطالب الأهالي من المسؤولين بضرورة سحب تلك الشركات التي تهدد البيئة أولاً، وتترك أخطاراً كبيرة للمتنزهين والمواشي.

المدينة المنورة النخيل الحناكية الكريزية الكسارات المواشي الغطاء النباتي الأشجار المعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الكريزية" أيقونة التنزه والرعي بـ "حناكية المدينة".. والمصير في مهب الريح
سبق

أثار حفيظة أهالي مركز النخيل التابع لمحافظة الحناكية قيام شركات بتحديد أودية الكريزية مهبطاً للكسرات وسحب الأتربة، وذلك بعدما زرعت الشركات البركسات المتنقلة ووضعت حدوداً على الأودية، وقامت بإنزال معداتها لبدء العمل بها، بطريقة استنزاف للبيئة والعبث في مجاري الأودية ومواقع التنزه والرعي وفقاً لما ذكره الأهالي.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إن أودية الكريزية هي أجمل مكان للتنزه في النخيل ومراعي الماشية، ووجود الشركات بها هو خطر كبير يهدد البيئة والمواشي والآبار التي تجاوز عمرها 70 عاماً، فضلاً عن التصحر والضرر الذي يصدر من تلك الشركات.

وأضافوا بأن الشركات ستقضي على الغطاء النباتي والأشجار المعمرة وحيث إن هذه المنطقة تعتبر منتزهاً برياً ومتنفساً لأهالي المنطقة، وقد دمرت الشركات الكثير من الأودية وخاصة وادي الحناكية الذي لازال يفقد الكثير من الأشجار بسبب سحب التربة.

وطالب الأهالي من المسؤولين بضرورة سحب تلك الشركات التي تهدد البيئة أولاً، وتترك أخطاراً كبيرة للمتنزهين والمواشي.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
10:00 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:15 AM

"الكريزية" أيقونة التنزه والرعي بـ "حناكية المدينة".. والمصير في مهب الريح

الأهالي طالبوا بضرورة سحب الشركات المُدمِّرة للبيئة والتي تهدد المتنزهين والمواشي

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
4,149

أثار حفيظة أهالي مركز النخيل التابع لمحافظة الحناكية قيام شركات بتحديد أودية الكريزية مهبطاً للكسرات وسحب الأتربة، وذلك بعدما زرعت الشركات البركسات المتنقلة ووضعت حدوداً على الأودية، وقامت بإنزال معداتها لبدء العمل بها، بطريقة استنزاف للبيئة والعبث في مجاري الأودية ومواقع التنزه والرعي وفقاً لما ذكره الأهالي.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إن أودية الكريزية هي أجمل مكان للتنزه في النخيل ومراعي الماشية، ووجود الشركات بها هو خطر كبير يهدد البيئة والمواشي والآبار التي تجاوز عمرها 70 عاماً، فضلاً عن التصحر والضرر الذي يصدر من تلك الشركات.

وأضافوا بأن الشركات ستقضي على الغطاء النباتي والأشجار المعمرة وحيث إن هذه المنطقة تعتبر منتزهاً برياً ومتنفساً لأهالي المنطقة، وقد دمرت الشركات الكثير من الأودية وخاصة وادي الحناكية الذي لازال يفقد الكثير من الأشجار بسبب سحب التربة.

وطالب الأهالي من المسؤولين بضرورة سحب تلك الشركات التي تهدد البيئة أولاً، وتترك أخطاراً كبيرة للمتنزهين والمواشي.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,552
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,309
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,010
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,051

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة