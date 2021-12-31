نائب أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية والأمطار بالمنطقة

أكد على الجميع بمباشرة الحالات ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر والمعدات والآليات لأي طارئ

تابع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة يوم أمس الخميس، وما صاحبها من هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مدينة جيزان، وعدد من محافظات المنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.



وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة عادل بن أحمد الزائري أن نائب أمير جازان اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات، ووجّه محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والأجهزة الأمنية، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بمتابعة الحالة والرفع بآخر المستجدات.



وأكد على الجميع بمباشرة الحالات، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتبعة، ومضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة، لمواجهة أي طارئ لاسمح الله.



وبين "الزائري" أن الأمير محمد بن عبدالعزيز وبتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، شدد على تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدَّات تطرأ على وضع الطقس بالمنطقة خلال الأيام المقبلة.