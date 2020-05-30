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بعد تخفيف القيود.. التدريبات الجماعية في الدوري الإسباني تبدأ الاثنين

الرابطة سمحت للدرجتين الأولى والثانية بالاستئناف

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، عن السماح لأندية الدرجتين الأولى والثانية باستئناف تدريباتهما الجماعية، بدءاً من بعد غدٍ الاثنين، لأول مرة منذ العودة لنشاطاتهم التي توقفت في مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت رابطة الدوري في بيان: "الأندية ستبدأ التدريبات الجماعية في 1 يونيو المقبل، بعدما خففت الحكومة القيود".

وعادت الأندية إلى التدريبات الفردية في بداية مايو قبل الانتقال للتدريبات في مجموعات حتى عشرة لاعبين، في كل مجموعة لمدة أسبوعين ثم من 14 لاعباً منذ الاثنين الماضي.


ويعود دوري الدرجة الأولى في 11 يونيو، بمباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس، مع احتمال إقامة مباريات كل يوم حتى نهاية الموسم في 19 يوليو.

وتوقفت أنشطة كرة القدم في إسبانيا في 12 مارس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن معدل العدوى انخفض بشكل كبير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد تخفيف القيود.. التدريبات الجماعية في الدوري الإسباني تبدأ الاثنين
سبق

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، عن السماح لأندية الدرجتين الأولى والثانية باستئناف تدريباتهما الجماعية، بدءاً من بعد غدٍ الاثنين، لأول مرة منذ العودة لنشاطاتهم التي توقفت في مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت رابطة الدوري في بيان: "الأندية ستبدأ التدريبات الجماعية في 1 يونيو المقبل، بعدما خففت الحكومة القيود".

وعادت الأندية إلى التدريبات الفردية في بداية مايو قبل الانتقال للتدريبات في مجموعات حتى عشرة لاعبين، في كل مجموعة لمدة أسبوعين ثم من 14 لاعباً منذ الاثنين الماضي.


ويعود دوري الدرجة الأولى في 11 يونيو، بمباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس، مع احتمال إقامة مباريات كل يوم حتى نهاية الموسم في 19 يوليو.

وتوقفت أنشطة كرة القدم في إسبانيا في 12 مارس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن معدل العدوى انخفض بشكل كبير.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
05:36 PM

بعد تخفيف القيود.. التدريبات الجماعية في الدوري الإسباني تبدأ الاثنين

الرابطة سمحت للدرجتين الأولى والثانية بالاستئناف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، عن السماح لأندية الدرجتين الأولى والثانية باستئناف تدريباتهما الجماعية، بدءاً من بعد غدٍ الاثنين، لأول مرة منذ العودة لنشاطاتهم التي توقفت في مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت رابطة الدوري في بيان: "الأندية ستبدأ التدريبات الجماعية في 1 يونيو المقبل، بعدما خففت الحكومة القيود".

وعادت الأندية إلى التدريبات الفردية في بداية مايو قبل الانتقال للتدريبات في مجموعات حتى عشرة لاعبين، في كل مجموعة لمدة أسبوعين ثم من 14 لاعباً منذ الاثنين الماضي.


ويعود دوري الدرجة الأولى في 11 يونيو، بمباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس، مع احتمال إقامة مباريات كل يوم حتى نهاية الموسم في 19 يوليو.

وتوقفت أنشطة كرة القدم في إسبانيا في 12 مارس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن معدل العدوى انخفض بشكل كبير.

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