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وزير الحج والعمرة عن المبادرات التحفيزية: تجسّد حرص القيادة على خدمة ضيوف الرحمن

تقدَّم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده على صدور الموافقة الكريمة عليها

أكّد وزير الحج والعمرة أن صدور الموافقة الكريمة على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة يجسّد حرص القيادة على خدمة ضيوف الرحمن.

وقال عبر حسابه في تويتر: أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بخالص الشكر على صدور الموافقة الكريمة على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، التي تأتي تجسيداً لحرص القيادة -أيدها الله- على تجنيد الإمكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على عددٍ من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

تأتي هذه المبادرات امتداداً لجهود حكومة السعودية في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة.

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وزير الحج والعمرة عن المبادرات التحفيزية: تجسّد حرص القيادة على خدمة ضيوف الرحمن
سبق

أكّد وزير الحج والعمرة أن صدور الموافقة الكريمة على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة يجسّد حرص القيادة على خدمة ضيوف الرحمن.

وقال عبر حسابه في تويتر: أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بخالص الشكر على صدور الموافقة الكريمة على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، التي تأتي تجسيداً لحرص القيادة -أيدها الله- على تجنيد الإمكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على عددٍ من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

تأتي هذه المبادرات امتداداً لجهود حكومة السعودية في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
10:03 AM

وزير الحج والعمرة عن المبادرات التحفيزية: تجسّد حرص القيادة على خدمة ضيوف الرحمن

تقدَّم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده على صدور الموافقة الكريمة عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الحج والعمرة أن صدور الموافقة الكريمة على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة يجسّد حرص القيادة على خدمة ضيوف الرحمن.

وقال عبر حسابه في تويتر: أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بخالص الشكر على صدور الموافقة الكريمة على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، التي تأتي تجسيداً لحرص القيادة -أيدها الله- على تجنيد الإمكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على عددٍ من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

تأتي هذه المبادرات امتداداً لجهود حكومة السعودية في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة.

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