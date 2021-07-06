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18 مليوناً قدمتها الرعاية الصحية المنزلية لنحو 11 مركزاً وقطاعاً صحياً لمواجهة كورونا

قباني: "نرعاك" حققت إنجازاً غير مسبوق في مكافحة كوفيد- 19

حققت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" إنجازاً غير مسبوق بالتعاون مع المراكز والقطاعات الصحية في مختلف مدن المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن المملكة العربية السعودية كانت نموذجاً في التعامل مع هذا الفيروس وأخذ كافة الاحتياطات والحد من انتشاره مما جعلها محط أنظار العالم من حيث اتخاذ الإجراءات والقرارات التي كان لها أكبر الأثر في الحد منه.

وقالت نائب رئيس مجلس الأمناء عبير قباني إن المؤسسة الوطنية الخيرية للرعاية الصحية الأولية المنزلية نرعاك سارعت في وضع إستراتيجية للعمل مع المراكز والقطاعات الصحية لتقديم الدعم المادي والعيني إسهاماً منها لدورها المجتمعي الذي تنطلق منه في دعم كل ما من شأنه توفير الرعاية الصحية المنزلية والمجتمعية للمرضى.

وأشارت عبير قباني إلى أن ما قدمته المؤسسة من دعم عيني ونوعي منذ بدء جائحة كورونا العام الماضي 2020م وحتى الآن مبلغ ( 18,374,244) ريالاً شمل نحو ١١ إدارة من إدارات المراكز الصحية في كل من مكة المكرمة والرياض وتبوك والباحة والمدينة المنورة وجدة وعسير وجازان ونجران والطائف تمثلت في تقديم المستلزمات الطبية والاستهلاكية والمعقمات والقفازات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة إلى جانب طباعة أكثر من خمسة آلاف نشرة توعوية ضمن خطة الوقاية من الإصابة.


ونوهت عبير قباني بما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من جهود كبيرة للقضاء على جائحة كورونا وكيف أصبحت الدولة الوحيدة في العالم محط الأنظار في مواجهة هذه الأزمة وتجربتها النموذجية داعية الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة وتعود الحياة إلى مسارها الطبيعي لينعم المجتمع بالأمن والأمان ويديم على الوطن الغالي بالخير والازدهار.

الجدير ذكره أن "نرعاك"، تدعم ١١ إدارة رعاية منزلية بمختلف مناطق المملكة بالشراكة مع المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم، ومستشفى القوات المسلحة بجدة عبر التطبيق الخاص بها نرعاك 360، الذي يضمن سلامة الجميع وتسخير التقنية للتنمية مما يساهم في سرعة التواصل مع المرضى وشمولهم بالخدمات التي تقدمها.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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18 مليوناً قدمتها الرعاية الصحية المنزلية لنحو 11 مركزاً وقطاعاً صحياً لمواجهة كورونا
سبق

حققت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" إنجازاً غير مسبوق بالتعاون مع المراكز والقطاعات الصحية في مختلف مدن المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن المملكة العربية السعودية كانت نموذجاً في التعامل مع هذا الفيروس وأخذ كافة الاحتياطات والحد من انتشاره مما جعلها محط أنظار العالم من حيث اتخاذ الإجراءات والقرارات التي كان لها أكبر الأثر في الحد منه.

وقالت نائب رئيس مجلس الأمناء عبير قباني إن المؤسسة الوطنية الخيرية للرعاية الصحية الأولية المنزلية نرعاك سارعت في وضع إستراتيجية للعمل مع المراكز والقطاعات الصحية لتقديم الدعم المادي والعيني إسهاماً منها لدورها المجتمعي الذي تنطلق منه في دعم كل ما من شأنه توفير الرعاية الصحية المنزلية والمجتمعية للمرضى.

وأشارت عبير قباني إلى أن ما قدمته المؤسسة من دعم عيني ونوعي منذ بدء جائحة كورونا العام الماضي 2020م وحتى الآن مبلغ ( 18,374,244) ريالاً شمل نحو ١١ إدارة من إدارات المراكز الصحية في كل من مكة المكرمة والرياض وتبوك والباحة والمدينة المنورة وجدة وعسير وجازان ونجران والطائف تمثلت في تقديم المستلزمات الطبية والاستهلاكية والمعقمات والقفازات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة إلى جانب طباعة أكثر من خمسة آلاف نشرة توعوية ضمن خطة الوقاية من الإصابة.


ونوهت عبير قباني بما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من جهود كبيرة للقضاء على جائحة كورونا وكيف أصبحت الدولة الوحيدة في العالم محط الأنظار في مواجهة هذه الأزمة وتجربتها النموذجية داعية الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة وتعود الحياة إلى مسارها الطبيعي لينعم المجتمع بالأمن والأمان ويديم على الوطن الغالي بالخير والازدهار.

الجدير ذكره أن "نرعاك"، تدعم ١١ إدارة رعاية منزلية بمختلف مناطق المملكة بالشراكة مع المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم، ومستشفى القوات المسلحة بجدة عبر التطبيق الخاص بها نرعاك 360، الذي يضمن سلامة الجميع وتسخير التقنية للتنمية مما يساهم في سرعة التواصل مع المرضى وشمولهم بالخدمات التي تقدمها.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
12:59 AM
اخر تعديل
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
10:43 AM

18 مليوناً قدمتها الرعاية الصحية المنزلية لنحو 11 مركزاً وقطاعاً صحياً لمواجهة كورونا

قباني: "نرعاك" حققت إنجازاً غير مسبوق في مكافحة كوفيد- 19

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حققت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" إنجازاً غير مسبوق بالتعاون مع المراكز والقطاعات الصحية في مختلف مدن المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن المملكة العربية السعودية كانت نموذجاً في التعامل مع هذا الفيروس وأخذ كافة الاحتياطات والحد من انتشاره مما جعلها محط أنظار العالم من حيث اتخاذ الإجراءات والقرارات التي كان لها أكبر الأثر في الحد منه.

وقالت نائب رئيس مجلس الأمناء عبير قباني إن المؤسسة الوطنية الخيرية للرعاية الصحية الأولية المنزلية نرعاك سارعت في وضع إستراتيجية للعمل مع المراكز والقطاعات الصحية لتقديم الدعم المادي والعيني إسهاماً منها لدورها المجتمعي الذي تنطلق منه في دعم كل ما من شأنه توفير الرعاية الصحية المنزلية والمجتمعية للمرضى.

وأشارت عبير قباني إلى أن ما قدمته المؤسسة من دعم عيني ونوعي منذ بدء جائحة كورونا العام الماضي 2020م وحتى الآن مبلغ ( 18,374,244) ريالاً شمل نحو ١١ إدارة من إدارات المراكز الصحية في كل من مكة المكرمة والرياض وتبوك والباحة والمدينة المنورة وجدة وعسير وجازان ونجران والطائف تمثلت في تقديم المستلزمات الطبية والاستهلاكية والمعقمات والقفازات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة إلى جانب طباعة أكثر من خمسة آلاف نشرة توعوية ضمن خطة الوقاية من الإصابة.


ونوهت عبير قباني بما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من جهود كبيرة للقضاء على جائحة كورونا وكيف أصبحت الدولة الوحيدة في العالم محط الأنظار في مواجهة هذه الأزمة وتجربتها النموذجية داعية الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة وتعود الحياة إلى مسارها الطبيعي لينعم المجتمع بالأمن والأمان ويديم على الوطن الغالي بالخير والازدهار.

الجدير ذكره أن "نرعاك"، تدعم ١١ إدارة رعاية منزلية بمختلف مناطق المملكة بالشراكة مع المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم، ومستشفى القوات المسلحة بجدة عبر التطبيق الخاص بها نرعاك 360، الذي يضمن سلامة الجميع وتسخير التقنية للتنمية مما يساهم في سرعة التواصل مع المرضى وشمولهم بالخدمات التي تقدمها.

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