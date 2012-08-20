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6 خطوات لآلية برنامج التميز بـ"هيئة الصحفيين" بمكة.. تعرف عليها

ليستفيد منها كافة الأعضاء بمختلف المزايا الخاصة

حدد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة 6 خطوات لآلية برنامج بطاقة التميز ليستفيد منها كافة الأعضاء بمختلف المزايا الخاصة.

وتتمثل عملية التفعيل في تحميل تطبيق " مزايا اكسكلوسيف " من متجر آب ستور أو أندرويد من خلال الرابط http://onelink.to/q2jke3، والضغط على سجل الآن واختيار شعار هيئة الصحفيين، وتدوين المعلومات الشخصية، وإرفاق صورة من بطاقة عضوية الهيئة، والقيام باستخدام الرمز الترويجي (sju21 ) للحصول على العضوية، والضغط على إرسال وستصل كلمة السر لكل عضو من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وبعد ذلك وضعها في التطبيق بخانة اسم المستخدم وكلمة المرور والاطلاع على جميع الجهات والمزايا الخاصة والبدء بالاستفادة منها.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بأنه انطلاقاً من الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين ولتحقيقها على أرض الواقع استحداث فرع الهيئة بمكة المكرمة برنامج بطاقة التميز لتقديم أرقى الخدمات لأعضاء الفرع وكافة أعضاء الهيئة من خلال عقد شراكة واتفاقية مع الكيان التجاري مزايا اكسكلوسيف والتي سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة والتي تمثل إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها.

وأضاف الإحيوي أن فرع الهيئة بمكة المكرمة لديه المزيد من الإضافات لأعضاء الهيئة خصوصاً أن خدمة برنامج بطاقة التميز تتضمن حزمة من المزايا الخاصة عبر أكثر من مائتي علامة تجارية مهمة من فنادق وعيادات ومطاعم وخدمات السياحة والسفر وتأجير سيارات ومحلات تجارية متنوعة وتستهدف منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وأسرهم.

وأشار إلى أنه تم الحرص على تقديم بطاقة التميز الإلكترونية كخدمة بمميزات عالية تشمل خصومات كبيرة ومزايا متفاوتة ومتعددة ومتنوعة لجميع الأعضاء وأنه تم اختيار مزايا اكسكلوسيف للقيام بهذه المهمة المباركة يكونها الرائدة الأولى في مجال المزايا ولديها خبرة واسعة تمتد إلى ما يقارب 10 سنوات في هذا المجال.

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6 خطوات لآلية برنامج التميز بـ"هيئة الصحفيين" بمكة.. تعرف عليها
سبق

حدد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة 6 خطوات لآلية برنامج بطاقة التميز ليستفيد منها كافة الأعضاء بمختلف المزايا الخاصة.

وتتمثل عملية التفعيل في تحميل تطبيق " مزايا اكسكلوسيف " من متجر آب ستور أو أندرويد من خلال الرابط http://onelink.to/q2jke3، والضغط على سجل الآن واختيار شعار هيئة الصحفيين، وتدوين المعلومات الشخصية، وإرفاق صورة من بطاقة عضوية الهيئة، والقيام باستخدام الرمز الترويجي (sju21 ) للحصول على العضوية، والضغط على إرسال وستصل كلمة السر لكل عضو من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وبعد ذلك وضعها في التطبيق بخانة اسم المستخدم وكلمة المرور والاطلاع على جميع الجهات والمزايا الخاصة والبدء بالاستفادة منها.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بأنه انطلاقاً من الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين ولتحقيقها على أرض الواقع استحداث فرع الهيئة بمكة المكرمة برنامج بطاقة التميز لتقديم أرقى الخدمات لأعضاء الفرع وكافة أعضاء الهيئة من خلال عقد شراكة واتفاقية مع الكيان التجاري مزايا اكسكلوسيف والتي سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة والتي تمثل إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها.

وأضاف الإحيوي أن فرع الهيئة بمكة المكرمة لديه المزيد من الإضافات لأعضاء الهيئة خصوصاً أن خدمة برنامج بطاقة التميز تتضمن حزمة من المزايا الخاصة عبر أكثر من مائتي علامة تجارية مهمة من فنادق وعيادات ومطاعم وخدمات السياحة والسفر وتأجير سيارات ومحلات تجارية متنوعة وتستهدف منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وأسرهم.

وأشار إلى أنه تم الحرص على تقديم بطاقة التميز الإلكترونية كخدمة بمميزات عالية تشمل خصومات كبيرة ومزايا متفاوتة ومتعددة ومتنوعة لجميع الأعضاء وأنه تم اختيار مزايا اكسكلوسيف للقيام بهذه المهمة المباركة يكونها الرائدة الأولى في مجال المزايا ولديها خبرة واسعة تمتد إلى ما يقارب 10 سنوات في هذا المجال.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
08:26 PM

6 خطوات لآلية برنامج التميز بـ"هيئة الصحفيين" بمكة.. تعرف عليها

ليستفيد منها كافة الأعضاء بمختلف المزايا الخاصة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
258

حدد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة 6 خطوات لآلية برنامج بطاقة التميز ليستفيد منها كافة الأعضاء بمختلف المزايا الخاصة.

وتتمثل عملية التفعيل في تحميل تطبيق " مزايا اكسكلوسيف " من متجر آب ستور أو أندرويد من خلال الرابط http://onelink.to/q2jke3، والضغط على سجل الآن واختيار شعار هيئة الصحفيين، وتدوين المعلومات الشخصية، وإرفاق صورة من بطاقة عضوية الهيئة، والقيام باستخدام الرمز الترويجي (sju21 ) للحصول على العضوية، والضغط على إرسال وستصل كلمة السر لكل عضو من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وبعد ذلك وضعها في التطبيق بخانة اسم المستخدم وكلمة المرور والاطلاع على جميع الجهات والمزايا الخاصة والبدء بالاستفادة منها.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بأنه انطلاقاً من الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين ولتحقيقها على أرض الواقع استحداث فرع الهيئة بمكة المكرمة برنامج بطاقة التميز لتقديم أرقى الخدمات لأعضاء الفرع وكافة أعضاء الهيئة من خلال عقد شراكة واتفاقية مع الكيان التجاري مزايا اكسكلوسيف والتي سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة والتي تمثل إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها.

وأضاف الإحيوي أن فرع الهيئة بمكة المكرمة لديه المزيد من الإضافات لأعضاء الهيئة خصوصاً أن خدمة برنامج بطاقة التميز تتضمن حزمة من المزايا الخاصة عبر أكثر من مائتي علامة تجارية مهمة من فنادق وعيادات ومطاعم وخدمات السياحة والسفر وتأجير سيارات ومحلات تجارية متنوعة وتستهدف منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وأسرهم.

وأشار إلى أنه تم الحرص على تقديم بطاقة التميز الإلكترونية كخدمة بمميزات عالية تشمل خصومات كبيرة ومزايا متفاوتة ومتعددة ومتنوعة لجميع الأعضاء وأنه تم اختيار مزايا اكسكلوسيف للقيام بهذه المهمة المباركة يكونها الرائدة الأولى في مجال المزايا ولديها خبرة واسعة تمتد إلى ما يقارب 10 سنوات في هذا المجال.

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