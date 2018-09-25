بالصور.. كيف زين الصقور السعودية سماء الخبر بالأخضر؟

ضمن مبادرة " تحيا السعودية" برعاية أمير المنطقة الشرقية

انطلقت مشاركة فريق الصقور السعودية في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار (هي لنا دار) بمدينة الخبر، ضمن مبادرة (تحيا السعودية) بنسختها الثانية على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والتي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية.

وقدم فريق الصقور السعودية استعراضاته الجوية على كورنيش الخبر، من ضمن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المختلفة في هذا اليوم.

وقال رئيس الفريق المقدم طيار عبدالرؤوف بن طلق السلمي: فريق الصقور السعودية شارك في مدينة الرياض خلال الأيام ٢٢-٢٣ سبتمبر شمال طريق الملك سلمان في حي القيروان.

وأضاف: فريق الصقور السعودية قدم استعراضاته الجوية برسم لوحات فنية منوعة تشمل شعار وطننا الغالي السيفين والنخلة، ولوحة اليوم الوطني الــ 91، ورسمة القلب، والعلم الملتوي، والسهم، كما شمل العرض على عدد من المناورات التي تتميز بالدقة والإثارة والتي حظيت بإعجاب الحضور.

وأردف "السلمي": فريق الصقور السعودية يتكون من سبع طائرات مطلية باللون الأخضر والأبيض تيمناً بألوان العلم السعودي، وقد تم تشكيل الفريق بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وقد كانت المشاركة الأولى للفريق في الاستعراض الجوي المنطلق في عنان السماء بالعاصمة السعودية الرياض كان في يوم الأحد الموافق 07/10/1419هــ احتفاءً بذكرى المئوية على تأسيس المملكة.

وتابع: تم اعتماد اسم الصقور السعودية كاسم رسمي للفريق في العام 1419هــ، وبعد عامين من التأسيس صدرت الموافقة الملكية بنقله من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران إلى قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك.

وقال "السلمي": الهدف من هذا الفريق أن يكون الواجهة الإعلامية للقوات المسلحة السعودية لإظهار قدراتها وإمكانياتها ومقدرة الطيار والفني السعودي في استخدام أحدث التقنيات والانطلاق بها إلى عنان السماء وإظهار الوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية، وبيان مدى جاهزية واستعداد الطيران السعودية عند أي هبات أو مهمات أو أحداث تستحق الانطلاق من أجلها .