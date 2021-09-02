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اتفاقية بين "المزيني" و"الروسان" لتطوير البنية التحتية في "الرياض قروف"

نقلة نوعية بقطاع التطوير العقاري شرق الرياض بمساحة 3 ملايين م2

أعلنت "شركة المزيني العقارية" عن توقيع عقد مع "شركة الروسان للمقاولات" لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع "الرياض قروف"، وتم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة المزيني العقارية في الرياض.

ويقع مشروع "الرياض قروف" على مساحة تجاوزت ثلاثة ملايين متر مربع، في شرق مدينة الرياض شمال طريق الدمام بالقرب من مشروع "مدينة المستقبل" الذي تُطوره الشركة.

من جانبه، أكد العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي بن محمد الشهري، أن التعاقد مع شركة رائدة في مجال البنية التحتية يسهم في نجاح المشروع وخروجه بالشكل المُرضي، في ظل البحث الدائم لشركة المزيني للتطوير العقاري عن الأفضل والتطلع إلى مزيد من النجاحات في المشاريع المقبلة.

وأشار "الشهري" إلى أن الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، ويأتي ذلك حرصًا على المساهمة في تنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة ودعم هدف رؤية ٢٠٣٠ برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

بدوره، أكد العضو المنتدب لشركة الروسان المهندس محمد هزاع الروسان، أن الشراكة بين الطرفين ممتدة منذ سنوات وهي شراكة اتسمت بالنجاح والتميز؛ لافتًا إلى أن التوقيع جاء بناءً على الثقة المتبادلة بين الطرفين في تطوير البنى التحتية؛ مما يسهم في نجاح مشاريع البيع على الخارطة؛ مؤكدًا تطلعهم للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

ويُنتظر أن تنفذ الشركة المشروع ليكون نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري عبر استخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه.

يشار إلى أن شركة "المزيني" العقارية تمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا طوّرت خلالها ملايين الأمتار، كما تُدير وتطور في الوقت الراهن عددًا من المشاريع وتعلن عن منتجات متنوعة بين فلل سكنية وشقق ومنتج أرض وقرض بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اتفاقية بين "المزيني" و"الروسان" لتطوير البنية التحتية في "الرياض قروف"
سبق

أعلنت "شركة المزيني العقارية" عن توقيع عقد مع "شركة الروسان للمقاولات" لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع "الرياض قروف"، وتم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة المزيني العقارية في الرياض.

ويقع مشروع "الرياض قروف" على مساحة تجاوزت ثلاثة ملايين متر مربع، في شرق مدينة الرياض شمال طريق الدمام بالقرب من مشروع "مدينة المستقبل" الذي تُطوره الشركة.

من جانبه، أكد العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي بن محمد الشهري، أن التعاقد مع شركة رائدة في مجال البنية التحتية يسهم في نجاح المشروع وخروجه بالشكل المُرضي، في ظل البحث الدائم لشركة المزيني للتطوير العقاري عن الأفضل والتطلع إلى مزيد من النجاحات في المشاريع المقبلة.

وأشار "الشهري" إلى أن الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، ويأتي ذلك حرصًا على المساهمة في تنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة ودعم هدف رؤية ٢٠٣٠ برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

بدوره، أكد العضو المنتدب لشركة الروسان المهندس محمد هزاع الروسان، أن الشراكة بين الطرفين ممتدة منذ سنوات وهي شراكة اتسمت بالنجاح والتميز؛ لافتًا إلى أن التوقيع جاء بناءً على الثقة المتبادلة بين الطرفين في تطوير البنى التحتية؛ مما يسهم في نجاح مشاريع البيع على الخارطة؛ مؤكدًا تطلعهم للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

ويُنتظر أن تنفذ الشركة المشروع ليكون نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري عبر استخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه.

يشار إلى أن شركة "المزيني" العقارية تمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا طوّرت خلالها ملايين الأمتار، كما تُدير وتطور في الوقت الراهن عددًا من المشاريع وتعلن عن منتجات متنوعة بين فلل سكنية وشقق ومنتج أرض وقرض بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:57 AM

اتفاقية بين "المزيني" و"الروسان" لتطوير البنية التحتية في "الرياض قروف"

نقلة نوعية بقطاع التطوير العقاري شرق الرياض بمساحة 3 ملايين م2

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "شركة المزيني العقارية" عن توقيع عقد مع "شركة الروسان للمقاولات" لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع "الرياض قروف"، وتم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة المزيني العقارية في الرياض.

ويقع مشروع "الرياض قروف" على مساحة تجاوزت ثلاثة ملايين متر مربع، في شرق مدينة الرياض شمال طريق الدمام بالقرب من مشروع "مدينة المستقبل" الذي تُطوره الشركة.

من جانبه، أكد العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي بن محمد الشهري، أن التعاقد مع شركة رائدة في مجال البنية التحتية يسهم في نجاح المشروع وخروجه بالشكل المُرضي، في ظل البحث الدائم لشركة المزيني للتطوير العقاري عن الأفضل والتطلع إلى مزيد من النجاحات في المشاريع المقبلة.

وأشار "الشهري" إلى أن الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، ويأتي ذلك حرصًا على المساهمة في تنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة ودعم هدف رؤية ٢٠٣٠ برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

بدوره، أكد العضو المنتدب لشركة الروسان المهندس محمد هزاع الروسان، أن الشراكة بين الطرفين ممتدة منذ سنوات وهي شراكة اتسمت بالنجاح والتميز؛ لافتًا إلى أن التوقيع جاء بناءً على الثقة المتبادلة بين الطرفين في تطوير البنى التحتية؛ مما يسهم في نجاح مشاريع البيع على الخارطة؛ مؤكدًا تطلعهم للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

ويُنتظر أن تنفذ الشركة المشروع ليكون نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري عبر استخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه.

يشار إلى أن شركة "المزيني" العقارية تمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا طوّرت خلالها ملايين الأمتار، كما تُدير وتطور في الوقت الراهن عددًا من المشاريع وتعلن عن منتجات متنوعة بين فلل سكنية وشقق ومنتج أرض وقرض بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل.

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