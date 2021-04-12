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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9907 نقطة

وبتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 285 مليون سهم

‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 9907.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 331 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والخريف، وتعليم ريت، والخدمات الأرضية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، وتبوك الزراعية، والأهلي للتكافل، وأسترا الصناعية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.19%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأسمنت الجوف، والإنماء، وأسمنت الشمالية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والخريف، والأهلي، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 315.45 نقطة ليقفل عند مستوى 23535.69 نقطة، وبتداولات بلغت 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 203 آلاف سهم تقاسمتها 584 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9907 نقطة
سبق

‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 9907.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 331 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والخريف، وتعليم ريت، والخدمات الأرضية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، وتبوك الزراعية، والأهلي للتكافل، وأسترا الصناعية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.19%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأسمنت الجوف، والإنماء، وأسمنت الشمالية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والخريف، والأهلي، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 315.45 نقطة ليقفل عند مستوى 23535.69 نقطة، وبتداولات بلغت 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 203 آلاف سهم تقاسمتها 584 صفقة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
05:25 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9907 نقطة

وبتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 285 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 9907.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 331 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والخريف، وتعليم ريت، والخدمات الأرضية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، وتبوك الزراعية، والأهلي للتكافل، وأسترا الصناعية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.19%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأسمنت الجوف، والإنماء، وأسمنت الشمالية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والخريف، والأهلي، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 315.45 نقطة ليقفل عند مستوى 23535.69 نقطة، وبتداولات بلغت 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 203 آلاف سهم تقاسمتها 584 صفقة.

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