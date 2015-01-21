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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمركز تجاري يختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمكة المكرمة؛ وذلك إثر تورط القائمين عليه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض منتجات ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية للبيع وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر؛ لما تشكله تلك المواد من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار المركز الواقع بالكعكية في مكة المكرمة، حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة كمية من منتجات الدجاج الفاسد نتيجة سوء تخزينها، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية منتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمركز تجاري يختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمكة المكرمة؛ وذلك إثر تورط القائمين عليه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض منتجات ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية للبيع وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر؛ لما تشكله تلك المواد من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار المركز الواقع بالكعكية في مكة المكرمة، حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة كمية من منتجات الدجاج الفاسد نتيجة سوء تخزينها، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية منتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
06:41 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمركز تجاري يختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمكة المكرمة؛ وذلك إثر تورط القائمين عليه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض منتجات ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية للبيع وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر؛ لما تشكله تلك المواد من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار المركز الواقع بالكعكية في مكة المكرمة، حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة كمية من منتجات الدجاج الفاسد نتيجة سوء تخزينها، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية منتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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