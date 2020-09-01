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"اتصالات الرياض" تستقبل متدربي كلية الهندسة التطبيقية للعام الحالي

سيكملون عامهم التدريبي في تخصص هندسة المعلومات والشبكات والاتصالات

استقبلت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض أمس متدربي كلية الهندسة التطبيقية الذين سيكملون تدريبية في الكلية لهذا العام التدريبي في تخصص هندسة نظم المعلومات وتخصص هندسة الشبكات والاتصالات.

وتم التواصل مع المتدربين عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ودعوتهم لحضور اللقاء الترحيبي .

حضر اللقاء عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي ورئيس قسم الحاسب الالي المهندس أحمد الطلحي وبعض المدربين الذين سيتولون تدريبهم في الكلية.

بدأ اللقاء بالترحيب بالمتدربين ومن ثم كلمة عميد الكلية والذي رحب بهم في مقرهم الجديد وتحدث عن الكلية وخدماتها ثم كلمة رئيس قسم الحاسب الآلي والذي أوضح لهم آلية التدريب في الكلية.

بعد ذلك قدم وكيل الكلية للتدريب عن بعض المعلومات الهامة للمتدربين عن طريق عرضها على الشاشة, مثل إنشاء رابط خاص بمتدربي كلية الهندسة التطبيقية على موقع الكلية وما يحتويه هذا الرابط من جداول وخطط خاصة للمتدربين ووسيلة التواصل مع المدربين داخل الكلية ووصف المقررات .

وبعدها تمت ضيافة المتدربين في بهو المسرح والانتقال الى جولة تعريفية بمباني وقاعات ومعامل الكلية التي سوف يتدربون فيها, وتمت الجولة على قسمين كل تخصص في جولة بمرافقة العميد والوكيل ورئيس القسم والمدربين.

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"اتصالات الرياض" تستقبل متدربي كلية الهندسة التطبيقية للعام الحالي
سبق

استقبلت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض أمس متدربي كلية الهندسة التطبيقية الذين سيكملون تدريبية في الكلية لهذا العام التدريبي في تخصص هندسة نظم المعلومات وتخصص هندسة الشبكات والاتصالات.

وتم التواصل مع المتدربين عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ودعوتهم لحضور اللقاء الترحيبي .

حضر اللقاء عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي ورئيس قسم الحاسب الالي المهندس أحمد الطلحي وبعض المدربين الذين سيتولون تدريبهم في الكلية.

بدأ اللقاء بالترحيب بالمتدربين ومن ثم كلمة عميد الكلية والذي رحب بهم في مقرهم الجديد وتحدث عن الكلية وخدماتها ثم كلمة رئيس قسم الحاسب الآلي والذي أوضح لهم آلية التدريب في الكلية.

بعد ذلك قدم وكيل الكلية للتدريب عن بعض المعلومات الهامة للمتدربين عن طريق عرضها على الشاشة, مثل إنشاء رابط خاص بمتدربي كلية الهندسة التطبيقية على موقع الكلية وما يحتويه هذا الرابط من جداول وخطط خاصة للمتدربين ووسيلة التواصل مع المدربين داخل الكلية ووصف المقررات .

وبعدها تمت ضيافة المتدربين في بهو المسرح والانتقال الى جولة تعريفية بمباني وقاعات ومعامل الكلية التي سوف يتدربون فيها, وتمت الجولة على قسمين كل تخصص في جولة بمرافقة العميد والوكيل ورئيس القسم والمدربين.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
02:24 PM

"اتصالات الرياض" تستقبل متدربي كلية الهندسة التطبيقية للعام الحالي

سيكملون عامهم التدريبي في تخصص هندسة المعلومات والشبكات والاتصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض أمس متدربي كلية الهندسة التطبيقية الذين سيكملون تدريبية في الكلية لهذا العام التدريبي في تخصص هندسة نظم المعلومات وتخصص هندسة الشبكات والاتصالات.

وتم التواصل مع المتدربين عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ودعوتهم لحضور اللقاء الترحيبي .

حضر اللقاء عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي ورئيس قسم الحاسب الالي المهندس أحمد الطلحي وبعض المدربين الذين سيتولون تدريبهم في الكلية.

بدأ اللقاء بالترحيب بالمتدربين ومن ثم كلمة عميد الكلية والذي رحب بهم في مقرهم الجديد وتحدث عن الكلية وخدماتها ثم كلمة رئيس قسم الحاسب الآلي والذي أوضح لهم آلية التدريب في الكلية.

بعد ذلك قدم وكيل الكلية للتدريب عن بعض المعلومات الهامة للمتدربين عن طريق عرضها على الشاشة, مثل إنشاء رابط خاص بمتدربي كلية الهندسة التطبيقية على موقع الكلية وما يحتويه هذا الرابط من جداول وخطط خاصة للمتدربين ووسيلة التواصل مع المدربين داخل الكلية ووصف المقررات .

وبعدها تمت ضيافة المتدربين في بهو المسرح والانتقال الى جولة تعريفية بمباني وقاعات ومعامل الكلية التي سوف يتدربون فيها, وتمت الجولة على قسمين كل تخصص في جولة بمرافقة العميد والوكيل ورئيس القسم والمدربين.

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