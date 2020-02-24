"النشرة" تنطلق كأحدث التطبيقات الإخبارية في المملكة

يقدّم المحتوى لمستخدميه من مئات المصادر الأساسية

تشهد المملكة الإعلان التجريبي لإطلاق تطبيق "النشرة"، أول تطبيق إخباري سعودي يحصل على ترخيص.

ويسعى التطبيق إلى تقديم محتوى إخباري وفق أفضل المعايير المهنية العالمية، التي تضمن للمشتركين الحصول على معلومات موثقة، مع إتاحة المشاركة في تطوير المحتوى وتداوله.

ويقدم التطبيق لمستخدميه الأخبار من مئات المصادر الأساسية داخل المملكة وخارجها بشكل حصري، وينظم محتواها للمهتمين بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية.

ويوفّر التطبيق موجزاً إخبارياً يومياً، كما يبث تطورات الأحداث الجارية أولًا بأول، ويتيح إمكانية التفاعل مع الأخبار بالإعجاب أو التعليق أو النشر.

ويمكِّن التطبيق المستخدم من القيام بحجب ما يزعجه من مصادر وقنوات إخبارية لا يتفق معها، كما يسمح بتنزيل الأخبار والمنشورات وحفظها؛ لقراءتها لاحقًا، وإزالة الهوامش والإعلانات الجانبية من الأخبار والمقالات، ومن صفحة الويب.



ويتضمن تطبيق "النشرة" نسختين للتحميل على الهواتف الذكية؛ الأولى بصيغة ‏ ios

‏https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9/id1491183640

والثانية بصيغة Android

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps2you.barek&hl=en