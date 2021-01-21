النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غوغل" تدفع مبالغ مالية نظير استخدام محتويات كبرى الصحف الفرنسية

من بينها "لوموند" و"لوفيغارو" و"ليبيراسيون" و"ليكسبريس"

أعلنت شركة غوغل واتحاد الصحافة الإخبارية العامة الفرنسي، اليوم الخميس، في بيان مشترك أن المجموعة الأمريكية ستدفع مبالغ مالية لكبرى الصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها على المنصات الإلكترونية التابعة للمجموعة ومن بينها "لوموند" و"لوفيغارو" و"ليبيراسيون" و"ليكسبريس".
ووفقاً لوكالة "أ ف ب"، البيان ذكر أن الطرفين توصلا لاتفاق بهذا الخصوص بعد شهور من المفاوضات الشاقة والمعقدة وذلك عملاً بالقانون الأوروبي "للحقوق المجاورة".
وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت على غوغل في وقت سابق غرامات مالية مقدارها 100 مليون يورو بسبب عدم امتثالها للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).
أصدر"غوغل" بيانًا الخميس يعلن فيه توقيعه اتفاق إطار مع الاتحاد الصحافي الفرنسي الأبرز يدفع بموجبه مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المجاورة".
وأعلنت المجموعة الأمريكية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيغ)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، في بيان مشترك نشراه الخميس عن "اتفاق يتناول دفع أموال في مقابل الحقوق المجاورة بموجب القانون الفرنسي"، بعد مفاوضات معقدة استمرت أشهرًا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"غوغل" تدفع مبالغ مالية نظير استخدام محتويات كبرى الصحف الفرنسية
سبق

أعلنت شركة غوغل واتحاد الصحافة الإخبارية العامة الفرنسي، اليوم الخميس، في بيان مشترك أن المجموعة الأمريكية ستدفع مبالغ مالية لكبرى الصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها على المنصات الإلكترونية التابعة للمجموعة ومن بينها "لوموند" و"لوفيغارو" و"ليبيراسيون" و"ليكسبريس".
ووفقاً لوكالة "أ ف ب"، البيان ذكر أن الطرفين توصلا لاتفاق بهذا الخصوص بعد شهور من المفاوضات الشاقة والمعقدة وذلك عملاً بالقانون الأوروبي "للحقوق المجاورة".
وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت على غوغل في وقت سابق غرامات مالية مقدارها 100 مليون يورو بسبب عدم امتثالها للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).
أصدر"غوغل" بيانًا الخميس يعلن فيه توقيعه اتفاق إطار مع الاتحاد الصحافي الفرنسي الأبرز يدفع بموجبه مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المجاورة".
وأعلنت المجموعة الأمريكية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيغ)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، في بيان مشترك نشراه الخميس عن "اتفاق يتناول دفع أموال في مقابل الحقوق المجاورة بموجب القانون الفرنسي"، بعد مفاوضات معقدة استمرت أشهرًا.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:34 PM

"غوغل" تدفع مبالغ مالية نظير استخدام محتويات كبرى الصحف الفرنسية

من بينها "لوموند" و"لوفيغارو" و"ليبيراسيون" و"ليكسبريس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
161

أعلنت شركة غوغل واتحاد الصحافة الإخبارية العامة الفرنسي، اليوم الخميس، في بيان مشترك أن المجموعة الأمريكية ستدفع مبالغ مالية لكبرى الصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها على المنصات الإلكترونية التابعة للمجموعة ومن بينها "لوموند" و"لوفيغارو" و"ليبيراسيون" و"ليكسبريس".
ووفقاً لوكالة "أ ف ب"، البيان ذكر أن الطرفين توصلا لاتفاق بهذا الخصوص بعد شهور من المفاوضات الشاقة والمعقدة وذلك عملاً بالقانون الأوروبي "للحقوق المجاورة".
وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت على غوغل في وقت سابق غرامات مالية مقدارها 100 مليون يورو بسبب عدم امتثالها للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).
أصدر"غوغل" بيانًا الخميس يعلن فيه توقيعه اتفاق إطار مع الاتحاد الصحافي الفرنسي الأبرز يدفع بموجبه مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المجاورة".
وأعلنت المجموعة الأمريكية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيغ)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، في بيان مشترك نشراه الخميس عن "اتفاق يتناول دفع أموال في مقابل الحقوق المجاورة بموجب القانون الفرنسي"، بعد مفاوضات معقدة استمرت أشهرًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,514
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,942
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,895

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة