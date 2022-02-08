وزارة البيئة تطرح وظيفة شاغرة لـ"مدير إقليمي" في "نيروبي"
تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظيفة بمسمى مدير إقليمي فئة "D1 لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.
وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 18 فبراير 2022م.
وللاطلاع على تفاصيل الوظيفة المطروحة من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/3gybMiU
وزارة البيئة تطرح وظيفة شاغرة لـ"مدير إقليمي" في "نيروبي"
فهد الغبيوي
سبق
2022-02-08
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظيفة بمسمى مدير إقليمي فئة "D1 لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.
وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 18 فبراير 2022م.
وللاطلاع على تفاصيل الوظيفة المطروحة من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/3gybMiU
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
05:38 PM
وزارة البيئة تطرح وظيفة شاغرة لـ"مدير إقليمي" في "نيروبي"
تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظيفة بمسمى مدير إقليمي فئة "D1 لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.
وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 18 فبراير 2022م.
وللاطلاع على تفاصيل الوظيفة المطروحة من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/3gybMiU