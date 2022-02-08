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وزارة البيئة تطرح وظيفة شاغرة لـ"مدير إقليمي" في "نيروبي"

تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظيفة بمسمى مدير إقليمي فئة "D1 لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 18 فبراير 2022م.

وللاطلاع على تفاصيل الوظيفة المطروحة من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3gybMiU

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة البيئة تطرح وظيفة شاغرة لـ"مدير إقليمي" في "نيروبي"
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظيفة بمسمى مدير إقليمي فئة "D1 لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 18 فبراير 2022م.

وللاطلاع على تفاصيل الوظيفة المطروحة من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3gybMiU

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
05:38 PM

وزارة البيئة تطرح وظيفة شاغرة لـ"مدير إقليمي" في "نيروبي"

تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
2,230

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظيفة بمسمى مدير إقليمي فئة "D1 لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 18 فبراير 2022م.

وللاطلاع على تفاصيل الوظيفة المطروحة من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3gybMiU

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,048

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