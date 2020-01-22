"الأرصاد" تنبه جازان والمدينة: سحب ممطرة وأتربة مثارة

تصحب برياح نشطة وتدنٍّ للرؤية الأفقية.. والدفاع المدني يحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع)، وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.